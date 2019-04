Rhinoceros gallery, mostra e festa

Tutti contagiati da “rinoceronite” acuta. «Dedicato a un pubblico extra-ordinario», dichiara Alda Fendi che riceve duecento invitati nel suo spazio, la “Rhinoceros Gallery”, dove l’inno è all’arte surreale. Siamo a due passi dalla Bocca della Verità. Piove. È il vernissage della mostra “Istantanee dell’assurdo” ideata dal geniale Raffaele Curi che ha dedicato la sua attenzione non solo all’iconico e gigante mammifero che campeggia ora in interni ed è stato candidato nientedimeno che al Compasso d’Oro. Ma stavolta Curi ha guardato al drammaturgo Eugene Ionesco, autore appunto di “Il rinoceronte”, e lo scrittore compare in immagini romane con Giulietta Masina, Franca Valeri, Palma Bucarelli. Fanno da corona le architetture di Jean Nouvel. Ionesco, autore di un vero manifesto Anni 60 contro il conformismo, era amatissimo nella Città Eterna. Ad ammirare pareti di confezioni di Rinostil, ascoltare Patty Pravo, Iggy Pop, guardare filmati doc, ecco: Angelica Siciliani Fendi, Saverio Vallone, Francesca Benedetti, Lorenzo Bassetti, Simona Agnes, il bellissimo Fabrizio Traversa, Benedetta Lucherini. Luca Danese, e molti altri accolti anche dalla figlia di Alda, Giovanna curatrice della Fondazione di famiglia. Vino e brindisi all’attico con affacci trionfali su mille cupole capitoline.

