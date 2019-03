Al Sistina, suoni da sogno nella notte rock

Anima rock e spirito ribelle. Non solo un genere musicale ma un vero e proprio stile di vita quello che ieri sera ha contagiato il pubblico del teatro di via Sistina per il debutto di “School of Rock”, il celebre musical che Andrew Lloyd Webber ha tratto dal film di Richard Linklater del 2003.

Una prima assoluta, con la regia e l’adattamento di Massimo Romeo Piparo, tra i primi a sorridere di fronte agli sfrenati ragazzini che hanno dato vita all’applauditissimo flashmob per salutare l’ingresso del protagonista: Lillo, nel ruolo del chitarrista irriverente che nella pellicola aveva il volto di Jack Black. La musica risuona lungo via Sistina e risveglia in qualche nostalgico il ritmo naturale racchiuso dentro ogni rocker. Da Pippo Baudo a Giancarlo Magalli nel foyer super affollato non manca di certo la sfilata di celebrity.



L’obiettivo dei fotografi mette a fuoco i sorrisi cogliendo, o rubando, la naturalezza in qualche espressione o gesto inaspettato, come la tenerezza di Enrico Brignano e la bellissima Flora Canto che arrivano tenendosi per mano o Raf che abbraccia la moglie Gabriella Labate. Flash a raffica per Lorella Cuccarini, solitamente poco presente agli eventi mondani, ma anche per Rossella Brescia, Paolo Conticini, Tosca D’aquino. A tutto rock anche Neri Parenti, Corrado Guzzanti, Vinicio Marchioni. Non poteva mancare Greg, compagno di innumerevoli avventure della guest star della serata, che si intrattiene a parlare con Max Paiella. In posa per una foto ricordo anche un gruppo di ospiti tutto al femminile Carolina Rey, Marisa Laurito, con una lunga sciarpa rossa, Barbara Bouchet, Vania della Bidia, Metis di Meo pronte ad assistere allo show nel quale la musica viene vissuta come ragione di vita da un adulto un pò stravagante fiero del suo intento: trasformare una classe di teen-ager in una rock-band di successo.

Con la sua verve comica Lillo conquista l’intera platea: in prima fila anche Massimo Boldi, Gianfranco D’Angelo, Giampiero ingrassia, Paolo Genovese, Gianni Mazza, Giancarlo Governi, Marco Bonini e tanti altri. Anche una folta comitiva di studenti dell’accademia del teatro venuti per applaudire i loro compagni entrati a far parte del cast.

Nel ruolo della preside la sorprendente Vera Dragone. Uno spettacolo nello spettacolo in un trionfo di ritmi, luci, colori e risate che coinvolgono gli spettatori comodamente seduti sulle poltroncine di velluto rosso che, invece, avrebbero voglia di lanciarsi sul palco e scatenarsi.