Usa, letteratura in crisi: crollano i guadagni degli scrittori

Il crollo dei guadagni degli scrittori statunitensi minaccia il futuro della letteratura americana. Secondo un'indagine commissionata dalla più antica associazione americana per scrittori professionisti, The Authors Guild, i redditi degli autori Usa sono diminuiti drasticamente in cinque anni, con i romanzieri tra i più colpiti. Il rapporto «The Authors Guild's 2018 Author Income Survey», appena pubblicato, rivela «una crisi di proporzioni epiche» sul fronte dei guadagni economici, tanto che gli scrittori a tempo pieno sarebbero «sull'orlo dell'estinzione».



I redditi degli scrittori professionali - sulla base di un campione di 5.067 autori intervistati - sarebbero scesi ai minimi storici, fino a una media di 6.080 dollari annui nel 2017, in calo del 42% rispetto al 2009. Il reddito medio per autore di 6.080 dollari è il segnale di un brusco calo registrato nell'ultimo decennio: nel 2014 la media era di 8.000 dollari, nel 2009 era di 10.500 e nel 2007 di 12.850 dollari.

