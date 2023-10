Nobel Fisica 2023, premiati gli inventori degli attosecondi: i segnali più brevi di sempre

Premio Nobel Fisica 2023 - l Nobel per la Fisica 2023 è stato assegnato a Agostini, Krausz e L'Huiller per l'invenzione degli attosecondi, i segnali più brevi mai creati dall'uomo e che promettono di aprire la via a una nuova era dell'elettronica.

Grazie ai loro esperimenti, i premiati di quest'anno hanno creato lampi di luce abbastanza brevi da scattare istantanee dei movimenti estremamente rapidi degli elettroni. Anne L'Huillier ha scoperto un nuovo effetto dell'interazione della luce laser con gli atomi di un gas. Pierre Agostini e Ferenc Krausz hanno dimostrato che questo effetto può essere utilizzato per creare impulsi di luce più brevi di quanto fosse possibile in precedenza.

Nobel per la Fisica 2023 a Agostini, Krausz e L'Huiller: premiati per «l'invenzione degli attosecondi»

Perché è una scoperta importante

Ora che il mondo degli attosecondi è diventato accessibile, questi brevi impulsi di luce possono essere utilizzati per studiare i movimenti degli elettroni. Oggi è possibile produrre impulsi fino a poche decine di attosecondi e questa tecnologia è in continuo sviluppo.