Lugnano in Teverina, il "Premio Letterario" compie dieci anni. Una raccolta di racconti per celebrare l'anniversario

LUGNANO IN TEVERINA Una raccolta di racconti per celebrare i primi dieci anni del Premio Letterario città di Lugnano. Si chiama "Lettera 10", l’iniziativa promossa dai giurati popolari, insieme al comune e all'Unitre, che in questa pubblicazione hanno voluto ripercorrere il cammino percorso fino ad oggi.

Sei gli autori inseriti nella raccolta, Sara Patrizi, Stefania Aurigemma, Idea Riccitelli, Vincenza Fortino, Maurizio Ramogida, Giuseppe De Nicolellis, per un totale di ventidue racconti.



«Esperienze vissute, ricordi, fantasie, sogni, desideri, stili diversi - spiegano gli organizzatori - che si incontrano e disegnano il filo rosso che ha legato ogni edizione del Premio, tratteggiando abilmente il percorso del suo decennale.

Immagini di vita e suggestioni sapientemente raccontate da chi, in questi dieci anni, ha vissuto da vicino il Premio. Un lavoro corale, scritto a più mani dai giurati popolari, capace di mantenere una coerenza di fondo, quella di questi primi dieci anni, vissuti insieme alla comunità di Lugnano, trascorsi insieme a tutte le realtà che hanno ruotato intorno al Premio».