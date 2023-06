Al via le «Notti di cinema a Piazza Vittorio». Tra gli ospiti, Beppe Fiorello, Rocco Papaleo, Michele Placido e Carlo Verdone

Torna per la XXIIIesima edizione a Roma, di «Notti di cinema a Piazza Vittorio» la manifestazione promossa dall’ANEC Lazio che dal 23 giugno al 16 settembre offrirà una serie di appuntamenti che vedranno le proiezioni di grandi film su “maxi schermi” appositamente posizionati nella Piazza, che potrà accogliere fino a 500 spettatori per volta, e le cui visioni saranno a prezzo popolari di € 3,50 per tutti i film italiani ed europei, con un tetto massimo di € 5,00 per quelli non europei grazie all'iniziativa 'Cinema Revolution 2023 che spettacolo l'estate', promossa dal Ministero della Cultura.

Parallelalmete sono stati programmati alcuni appuntamenti dal critico cinematografico Franco Montini, che intervisterà alcuni ospiti di eccezione come attori e registi di assoluto rilievo, quali Roberto Andò, Pupi Avati, Giuseppe Battiston, Marco Bocci, Alessandro Borghi, Gianni Di Gregorio, Ivano Di Matteo, Beppe Fiorello, Riccardo Milani, Rocco Papaleo, Edoardo Pesce, Michele Placido, Carlo Verdone e Daniele Vicari.

Film di successo ma non solo. CineVillage infatti oltre ai film e ai talk con attori e registi proporrà spettacoli dal vivo, il tutto allietato da un’area food dove poter passare delle piacevoli serate in famiglia. Tra le iniziative sociali, l’Associazione Piazza Vittorio APS organizzerà un torneo di scacchi gratuito per il 24 giugno. Il Villaggio dello Sport invece arriverà da luglio in piazza nei fine settimana e organizzerà la tappa master Basket 3×3. La tappa assegnerà un pass di accesso diretto alle Finals di agosto evento che determinerà le squadre Campioni d’Italia delle Categorie Open Maschile e Femminile. Ci saranno appuntamento di musica e danze popolari dalle diverse origini etniche e culturali, con pizziche, tarantelle e tammurriate, ma anche altri generi tradizionali internazionali come i baltrad francesi, che intratterranno i convenuti di piazza Vittorio ogni due settimane per tutta l’estate.

“Le danze di Piazza Vittorio” partiranno così con le storie del tamburello per continuare con la zampogna, la lira, il bendìr, le chitarre e i flauti irlandesi. Ogni spettacolo prenderà spunto dal repertorio di uno strumento, di un territorio e di un’epoca storica dalla specifica cultura musicale, per poi spaziare anche sulle altre tradizioni. Dal 10 al 16 di luglio negli spazi di Horti Magici, il bistrot del Gatsby Café all’interno dei Giardini, avrà luogo la prima edizione dell’Esquilino Jazz Festival, con un ricco calendario che vedrà alternarsi sul palco alcuni dei più interessanti e importanti esponenti della scena jazz romana. Ogni martedì e giovedì di luglio inoltre l’Associazione Esquilino Poesia, diretta da Angelo De Florio, organizzerà il “Porta Magica Festival”, con eventi di letteratura, musica, teatro e cinema. Si parte giovedì 29 giugno con il critico letterario: Renato Minore, in un incontro su “Ennio l‘alieno. I giorni di Flaiano” per proseguire il 6 luglio con Silvio Raffo su testi di Emily Dickinson, e il 20 luglio insieme a Paolo Di Paolo per il suo ultimo libro: “Trovati un lavoro e poi fai lo scrittore”.

La poesia sarà il fil rouge del ciclo «Versi nell’ora blu», in collaborazione con Spazio Parola in calendario nei martedi di luglio, con alcuni dei più interessanti poeti delle nuovi generazioni. A settembre sono invece programmate le presentazioni dei libri di Annelisa Alleva e Angelo de Florio, autore del Libro: “Memorie di un Distrofico” e curatore della “Normalità del Disagio” in un evento sulla disabilità con associazioni come la Uildm, l’FSHD e Medici Ricercatori del Policlinico Gemelli. Di rilievo gli appuntamenti calendarizzati anche con noti residenti del rione, con gli interessanti ed emergenti fratelli D’Innocenzo ed il loro nuovo film Bassifondi, con il versatile artista premio Oscar Gianni Quaranta, con lo scrittore Francesco Piccolo e con Nicola Lagioia, scrittore e già presidente del Salone del libro di Torino. Inoltre, si incontreranno protagonisti dei film di ultima uscita, come Federico Martucci, contraltista di Rapito di Marco Bellocchio e Nanni Moretti per Il Sol dell’avvenire. Il programmma della rassegna su cinevillageroma.it