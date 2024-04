Fotografia, presentato il Piano strategico. Sangiuliano: «È una vera forma d'arte»

Il Piano strategico per lo sviluppo della fotografia in Italia e all’estero per il triennio 2024-2026 e l’avviso pubblico Strategia Fotografia 2024 sono stati presentati oggi, 29 aprile, a Roma, al Ministero della Cultura. «La fotografia è uno strumento di narrazione personale, familiare e collettiva: anche la storia della nostra nazione si snoda attraverso scatti che ci hanno raccontato momenti decisivi della nostra vicenda. È una vera e propria forma d'arte e ha una duplice funzione: è in grado di esprimere situazioni, sentimenti, ambienti, personaggi ma ha anche la capacità di raccontare storie» ha affermato il ministro Gennaro Sangiuliano, «per questo motivo è doveroso incrementare le energie e le risorse che il Ministero della Cultura destina a questa forma espressiva a lungo trascurata dalle istituzioni statali».

Il nuovo Piano strategico, che riprende e sviluppa alcune istanze del precedente, si articola in due macro ambiti: il primo è legato alla conoscenza e alla conservazione dell’attuale patrimonio culturale fotografico nazionale, mentre il secondo mira ad azioni di sostegno e promozione del settore fotografico italiano, nelle sue componenti artistiche e professionali.

Il piano strategico ha come obiettivi l'incremento, la valorizzazione e la promozione del patrimonio fotografico; il sostegno alla creazione artistica contemporanea, al potenziamento del sistema dell’offerta, alle attività di promozione e internazionalizzazione del settore fotografico; la formazione; l'implementazione di azioni aventi come fine il sostegno all’intera filiera della fotografia; la diffusione della cultura fotografica italiana a livello nazionale e internazionale; e il sostegno alle buone pratiche nell’ambito della progettazione culturale nel settore della fotografia.

Per quanto riguarda la quarta edizione dell’avviso pubblico Strategia Fotografia, visto il successo delle prime tre edizioni (che hanno visto complessivamente 93 soggetti beneficiari per un totale di 4.278.895 euro di risorse assegnate) si è deciso di incrementare l’investimento complessivo, portandolo a 2.700.000 euro.

L'avviso pubblico ha come obiettivo il sostegno alla produzione e alla ricerca artistica, alla promozione della conoscenza della fotografia e l'incentivo allo sviluppo dell’editoria specializzata. Strategia Fotografia 2024 si rivolge non solo a a musei e luoghi della cultura, enti pubblici e privati, università e associazioni culturali, ma anche a a fotografi, fotoreporter, artisti, curatori, critici, ricercatori e post-produttori fotografici.