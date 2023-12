A Montefiascone la presentazione del libro "Pellegrini e pagani a Roma" di Vincenzo Cohen

Il 16 dicembre 2023 a Montefiascone verrà presentato il libro di Vincenzo Cohen dal titolo “Pellegrini e pagani a Roma” edito da Gruppo Albatros. La presentazione prenderà in esame l'assetto topografico della città antica nel passaggio dalla tradizione pagana a quella cristiana mirando a illustrare alcuni monumenti iconici della capitale, ma anche altri meno conosciuti e celebrati dalla tradizione letteraria. Nel corso della presentazione verranno inoltre proiettate alcune opere dell’artista e immagini relative ad argomenti e siti di interesse storico ed archeologico connessi con il patrimonio artistico-culturale di Roma e del Lazio antico.

L'evento si svolgerà presso il Caffè Letterario Casa Buendia alle ore 17.00. Durante la presentazione l'autore dialogherà a colloquio con la Emanuela Musotto, archeologa dell'associazione culturale "Archeotuscia", su alcuni temi e percorsi affrontati all'interno del libro.



Partendo da un'analisi fenomenologica di alcuni monumenti della capitale, questi ultimi forniranno spunti per un'indagine sulla città seguendo una prospettiva ascensionale che mirerà a far luce su forme ed espressioni artistiche che hanno caratterizzato l'aspetto monumentale della città di Roma. Durante l'evento verranno video proiettate alcune immagini mirate a illustrare attraverso documenti storici, stampe, fonti e ricostruzioni archeologiche alcuni monumenti oggi scomparsi o conosciuti solo attraverso le fonti storiche. Contestualmente verranno anche illustrate alcune opere dell'artista tra cui dipinti di ispirazione mitologica e ritratti storici dalle collezioni Italica (2007-23) e Ritratti in rosso e grigio (2014-21).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante la video-proiezione brani di Back ed Handel eseguiti dalla violinista Wanda Folliero allieteranno infine l'atmosfera dell'evento.