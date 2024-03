Antonio Donghi a Palazzo Merulana, il "realismo magico" nel cuore di Roma

Mostra Antonio Donghi a Palazzo Merulana

, esponente di spicco del realismo magico italiano, ha catturato l'attenzione di critici e pubblico dagli anni '80, dopo un lungo periodo di silenzio critico. Le sue opere, che esplorano temi vari tra cui paesaggi, ritratti e scene quotidiane, sono riconosciute a livello internazionale come icone del periodo tra gli anni '20 e '30. Oggi a Roma una mostra offre un'opportunità unica, quella di conoscere e riconoscere tratti di arte unica nel '900 di cui Donghi è sicuramente protagonista., gestito dalla CoopCulture e sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi, aveva annunciato qualche settimana "La magia del silenzio", curata da Fabio Benzi e prodotta da CoopCulture con il sostegno principale di UniCredit, con la certezza che avrebbe riscontrato successo tra il pubblico. E così è stato. Con oltre trenta lavori in esposizione, molti dei quali acquistati direttamente dalle principali mostre dell'epoca o reperiti sul mercato, questa mostra offre un approfondimento sul percorso artistico di Donghi, permettendo di apprezzare la sua unica capacità di creare opere di intensa atmosfera e interrogativi profondi, attraverso la semplice rappresentazione della realtà e dei suoi protagonisti. Particolare interessante, il quadro che raffigura Mussolini . Dapprima disegnato con il braccio teso del saluto romano e poi "cancellato" dal pittore. Un particolare visibile sulla tela che rende ancora più vero e reale questo percorso tra le opere del "realista magico" italiano più significativo dell'arte italiana.

