Alberto Burri, un altro “12 marzo” a Città di Castello con i fotografi che hanno ritratto il grande artista

Città di Castello ormai sono dedicati a lui. A partire dal 2015, anno che ha segnato le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, ha preso avvio un'iniziativa che si svolge sempre nel suo giorno di nascita, presso gli ambienti del Museo a lui dedicato negli Ex Seccatoi del Tabacco. Anche quest'anno, con la mostra “Obiettivi su Burri –- Fotografie e fotoritratti di Alberto Burri dal 1954 al 1993”, la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri ha realizzato un evento a cura di Bruno Corà che non solo ricorda il grande pittore ma che, per la prima volta, coinvolge i maggiori professionisti della fotografia che lo hanno ritratto in differenti momenti della sua vita. I ritratti, a partire dagli anni Cinquanta, in cui Burri iniziava a consolidare il suo percorso artistico, scrutano e fissano in stampe di grande intensità e valore storico, espressioni, azioni, luoghi, frequentazioni e abitudini dell'artista.



In occasione di questa mostra verranno aperti al pubblico altri 2.300 metri quadrati di nuovi ambienti museali presso gli Ex Seccatoi, nei quali avranno luogo, oltre all'evento in programma, future iniziative volte ad approfondire lo studio e la conoscenza dell'opera di Burri e l'influenza che esercitò sull'arte contemporanea. Tra i numerosi fotografi che lo hanno immortalato figurano Gabriele Basilico, Giorgio Colombo, Vittor Ugo Contino, Plinio De Martiis, Giuseppe Loy, Ugo Mulas, Josephine Powell, André Villers, Arturo Zavattini e altri. Nell'occasione sarà edito un catalogo a cura della Fondazione, la mostra resterà aperta tutta l’estate.

