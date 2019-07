© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Si intitola "L'Umbria e i suoi paesaggi" l'iniziativa culturale inaugurata questo giovedì all'Hotel Giò di Perugia, ovvero un'esposizione permanente che accenderà i riflettori sugli artisti che hanno fissato le meraviglie della nostra regione attraverso le loro opere. Fino al 21 luglio saranno esposte le creazioni dell'istriano, che con le sue "Atmosfere umbre" inaugura il progetto: «In questo caso non si tratterà di un solo quadro - chiarisce la direttrice- ma sarà dato spazio a più opere del Maestro, noto in tutto il mondo per le sue tele imponenti. Una di quelle che hanno maggiormente incuriosito i nostri clienti è l'immagine di Fonda scelta nel 1988 come manifesto ufficiale della rassegna jazzistica internazionale, anch'essa esposta nella hall». Legato alla città di Perugia dal 1976, dove ha conseguito una laurea in Medicina e Chirurgia prima di stringere un profondo legame d'amicizia con, Lorenzo Fonda è conosciuto in tutti i Continenti e la sua arte si può apprezzare nelle gallerie d’arte così come sulle scenografie di importanti palcoscenici internazionali. In una carriera artistica ricca di soddisfazioni, c'è anche il titolo di Accademico di Merito conferitogli dall’Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia lo scorso anno.Un debutto in grande stile per l'iniziativa dell'albergo perugino, che eccezionalmente terrà in esposizione le opere solamente per i dieci giorni di Umbria Jazz 2019; in futuro saranno invece 30 giorni il limite previsto. Potranno accedere liberamente all'area espositiva tutte le persone che vorranno ammirare le opere. Con l'iniziativa "L'Umbria e i suoi paesaggi" gli organizzatori intendono dare il via a un ambizioso progetto di promozione del territorio, che proseguirà fino a tutto il 2020. Verranno coinvolti molti artisti locali ma anche alcuni che sono stati semplicemente di passaggio e hanno dedicato ai paesaggi umbri almeno una loro opera. All'Hotel Giò ci sarà dunque d'ora in poi uno spazio fisso che, con cadenza mensile, ospiterà il racconto artistico dell'Umbria: «Saranno dipinti, foto e sculture in grado di celebrare la nostra Regione nella sua bellezza - sottolinea la Guarducci - e al contempo questa iniziativa permetterà di dare visibilità agli artisti che avranno la possibilità di esporre la loro opera d’arte più rappresentativa del paesaggio umbro. Un bosco, un ruscello, una morbida collina, un tramonto, frammenti di una natura accogliente e a tratti ancora misteriosa ma, soprattutto, vista con gli occhi dell’artista. Daremo modo a chiunque voglia farsi avanti di esporre le proprie opere per un mese nella nostra hall, nello spazio dedicato all'iniziativa "L’Umbria e i Suoi Paesaggi"».Il calendario degli artisti ospiti e in via di definizione e verrà svelato a settembre. Gli artisti, che potranno candidarsi contattando lo staff dell'Hotel, potranno mettere in vendita l'opera esposta. L’unica condizione posta dagli organizzatori è che l’opera d’arte abbia come oggetto l’Umbria.