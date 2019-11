Al via a Trastevere "Libri per le tue orecchie", la grande festa degli audiolibri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via dall’8 al 10 novembre “Libri per le tue orecchie”, tre giornate dedicate al mondo degli audiolibri. Emons edizioni, casa editrice leader per gli audiolibri in Italia, lancia la prima festa degli audiolibri a Roma, nella cornice del WeGIL, lo storico palazzo di Trastevere diventato "hub" culturale della Regione Lazio.Quello degli audiolibri è un mercato sempre più in crescita, che sta appassionando lettori di ogni età: giovani e meno giovani, lettori forti ma non solo. Saranno presenti alcuni dei più grandi attori del cinema e del teatro italiano che da anni leggono i capolavori della letteratura italiana e straniera e i maggiori operatori del settore per una riflessione sull’enorme potenzialità della lettura ad alta voce, in un momento di grande apertura del mercato dell’audiolibro. L’obiettivo è promuovere la lettura attraverso l’ascolto, cercando di sensibilizzare un pubblico trasversale in maniera innovativa e coinvolgente.Massimo Popolizio racconterà la sua esperienza di lettore di grandi classici come "Il rosso e il nero" o "Frankenstein" in dialogo con Flavia Gentili, direttrice di produzione Emons; Iaia Forte sarà la protagonista di un’affascinante lettura di "La storia" di Elsa Morante su cui interverrà la scrittrice Giulia Caminito; Neri Marcorè, popolare attore tv presterà la sua voce a "Il libro dei perché" di Gianni Rodari, uno dei libri fondamentali per l’infanzia ma che continua ad appassionare anche gli adulti; Francesco Montanari leggerà "Il complotto contro l’America" di Philip Roth introdotto dallo scrittore Francesco Pacifico, Pino Insegno sarà la voce di un classico per ragazzi "Il libro della giungla", Francesco Piccolo e Melania Mazzucco, Ezio Mauro e Concita De Gregorio racconteranno la loro esperienza di scrittori che danno voce alle proprie opere, Lino Musella leggerà in anteprima uno dei racconti tratti da "La ragazza dai capelli strani" di David Foster Wallace e sarà introdotto dalla traduttrice e editor Martina Testa. Ci saranno inoltre incontri per gli addetti ai lavori con i maggiori esperti della lettura ad alta voce: da Marino Sinibaldi e Lorenzo Pavolini di Radio 3 ad Alessandro Magno del gruppo Gems e Gianluca Mazzitelli di Salani che si confronteranno con Sergio Polimene, direttore editoriale Emons .Emons Libri & Audiolibri nasce a Roma nel dicembre 2007 dall’incontro tra l’esperienza dell’affermato editore tedesco Hejo Emons, Axel Huck, Viktoria von Schirach e un’appassionata squadra italo-tedesca. La scommessa era di portare al grande pubblico l’audiolibro in Italia, un modo antico e insieme attuale di godere della bellezza delle opere letterarie. Emons punta inizialmente sulla narrativa contemporanea, privilegiando, quando possibile, la lettura degli autori stessi, e diventando presto casa editrice leader nel settore.