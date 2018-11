SPE S0B QBXB DANTE COMMENTATO E LETTO DA SERMONTI IN COFANETTO AUDIOLIBRI A due anni dalla sua morte evento al Maxxi. Pubblicato da Emons (ANSA) - ROMA, 22 NOV - A due anni dalla scomparsa di Vittorio Sermonti, che portò Dante tra la gente - ai microfoni della radio prima, nelle piazze, teatri e chiese poi, per un totale di oltre cinquecento letture pubbliche - arriva un prezioso cofanetto di audiolibri, che comprende anche contenuti inediti, fin qui mai ascoltati. È 'La commedia di Dante. Raccontata e letta da Vittorio Sermontì che raccoglie i canti di Inferno, Purgatorio e Paradiso in un'unica pubblicazione di Emons Edizioni (euro 49,90) disponibile dal 22 novembre in tutte le librerie italiane e nelle varie librerie online, oltre che sul sito della casa editrice www.emonsedizioni.it. L'opera sarà presentata il 23 novembre, proprio nel giorno della morte di Sermonti, al Maxxi di Roma da Antonio Gnoli, Marino Sinibaldi e Walter Veltroni. Previsto l'intervento del ministro plenario Roberto Vellano, direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiane della Farnesina, che presenterà in anteprima l'iniziativa ' Dante nel mondo attraverso la voce di Vittorio Sermontì. Con il contributo di Luana Di Dio e Jacopo Parodi, due studenti diciannovenni appassionati della parola di Dante illuminata dalla voce di Vittorio, che stanno portando «nel mondo» tramite l'hashtag #tempodiDante - una terzina al giorno per cento giorni fino al 31 dicembre 2018 - a testimonianza che « Dante è semplicemente contemporaneo». Le letture commentate, di valore inestimabile e di alta qualità audio, sono state registrate in studio da Sermonti, sotto la cura e la regia di Ludovica Ripa di Meana, negli anni prima che ci lasciasse, tra l'ottobre del 2009 e l'aprile del 2010.

