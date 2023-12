Audiolibri, la ricerca Audible Compass 2023: in Italia gli ascoltatori sono anche lettori

I libri non sono più solo da leggere, ma da ascoltare. Tradizione vuole, d'altronde, che il primo approccio con la letteratura avvenga proprio tramite l'udito, quando i genitori raccontano le favole della buona notte ai propri figli prima di metterli a letto. Non sorprende dunque quanto emerso il 7 dicembre, in occasione della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi, alla presentazione della ricerca Audible Compass 2023 (realizzata da Kantar) sull'audio entertainment in Italia. Audible è il servizio Amazon attivo nella produzione e nella distribuzione di audiolibri, podcast e serie audio, un tipo di intrattenimento culturale che in Italia sta crescendo sempre di più.

Proprio questo emerge dalla ricerca Compass, che sottolinea quanto sia aumentato il numero di intervistati che afferma di aver ascoltato audiolibri e podcast nell'ultimo anno (70%, +5% rispetto al 2022). Questa crescita però, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non avviene a discapito della lettura: l'84% degli ascoltatori è anche lettore, sia di libri cartacei (77%) che digitali (58%). Non solo, l'84% degli intervistati afferma anche che ascoltare questi contenuti permette loro di consumare più libri nel corso dell'anno, anche quando hanno mani e occhi impegnati. E infatti le storie in cuffia si confermano tra i migliori compagni di viaggio degli intervistati (45%), che ascoltano sia in auto (25%) che sui mezzi pubblici (20%). Gli audiolibri permettono inoltre di esplorare nuovi orizzonti, l'87% degli italiani intervistati afferma di conoscere nuovi autori proprio grazie all'attività di ascolto.

Juan Baixeras, Country manager Spain & Italy di Audible, parla di un incremento del 705% in 7 anni, ovvero da quando il servizio è arrivato in Italia: «Abbiamo avuto una crescita incredibile. Il nostro catalogo è molto vasto e abbraccia tutti i generi letterari e viene costruito e costantemente aggiornato grazie allo stretto rapporto con la maggior parte delle case editrici, le agenzie letterarie, le voci di attrici e attori. Siamo partiti da 2000 titoli italiani nel 2016 per arrivare a oltre 16.000 nel novembre 2023, con un investimento di 4 milioni di euro e 6.900 ore di contenuti prodotte solo quest'anno».

La ricerca risulta utile anche per individuare i generi preferiti dagli italiani e i fattori che determinano o meno l'ascolto. Per quanto riguarda quest'ultimo, la voce narrante ha un ruolo cruciale nel successo dei contenuti, infatti il 77% degli intervistati decide di mettersi all'ascolto di un narratore solo se lo ritiene accattivante e coinvolgente. Un altro dato significativo in merito alla voce, stabilisce che se appartiene a un personaggio famoso per il 48% degli intervistati è una motivazione in più per premere il tasto play. Non sorprende dunque che la saga completa di "Harry Potter" scritta da J. K. Rowling e letta da Francesco Pannofino continui ad essere l'audiolibro più amato anche nel 2023, insieme a "La portalettere" di Francesca Giannone e a "Il Conte di Montecristo", narrati da Sonia Barbadoro e Moro Silo.

Infine, come per il libro cartaceo, anche per la sua versione audio la copertina riveste un ruolo di rilevanza nella scelta, come avviene per il 52% degli intervistati.

Il genere più ascoltato è quindi la narrativa, al primo posto con il 51%, mentre sul secondo gradino del podio si trovano i gialli (al 49%), dove spopola "Omicidio fuori stagione" di Arwin J. Seaman letto da Gabriele Donolato. Gli audiolibri storici sono i terzi classificati con il 43%, rappresentati su Audible da contenuti come "Quando eravamo i padroni del mondo" di Aldo Cazzullo, letto insieme a Marianna Jensen. Sul fronte podcast invece gli italiani dimostrano di preferire le news (40%): "Maxi. Il processo che ha sconfitto la mafia" di Roberto Saviano è al primo posto nella classifica. la medaglia d'argento va al true crime (30%).

Cristina Mussinelli, consulente dell'Associazione Italiana Editori per l'editoria digitale, ha spiegato che: «Guardando alle classifiche sul mercato, presentate in fiera da Aie, vediamo una corrispondenza tra i titoli più letti e quelli più ascoltati, come nel caso de "La Portalettere" di Francesca Giannone o "La vita intima" di Niccolò Ammaniti. Questa coincidenza di classifiche tra libri e audiolibri è probabilmente un segno dell'incremento dell'offerta che gli editori stanno continuando a fare con grande sinergia. Sempre guardando alla classifica degli audiolibri più ascoltati ci sono poi delle eccezioni dovute probabilmente al fatto che molte persone scelgono di riscoprire tramite gli audiolibri alcuni libri o classici letti anni fa».

Insomma, che si ascolti per lasciarsi trasportare dentro emozionanti avventure o per imparare cose nuove e approfondire vicende che hanno appassionato o incuriosito, il successo dell'audio entertainment in Italia è ormai un dato di fatto.