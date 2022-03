È morto l'attore Ned Eisenberg, l'avvocato di “Law and Order”

L'attore statunitense Ned Eisenberg, che ha interpretato l'avvocato James Granick nella serie tv «Law and Order - I due volti della giustizia» e l'avvocato Roger Kressler in «Law and Order - Unità Speciale», è morto domenica 27 febbraio nella sua casa di New York all'età di 65 anni in seguito ad un duplice tumore. Eisenberg ha lavorato molto in tv, apparendo in telefilm come «Miami Vice», «Un giustiziere a New York», «I Fanelli Boys» e «I Soprano». Sul piccolo schermo ha recitato anche quando era malato e l'anno scorso ha interpretato la serie «Omicidio a Easttown» vestendo i panni del detective Hauser.

Eisenberg è apparso anche al cinema, interpretando Sally Mendoza in «Million Dollar Baby» di Clint Eastwood e il fotografo Joe Rosenthal in «Flags of Our Fathers». La moglie di Eisenberg, Patricia, ha detto in una dichiarazione: «Come direbbe Ned, mio marito è stato attaccato da due assassini molto rari, un colangiocarcinoma e un melanoma oculare. Nel corso di due anni, ha coraggiosamente combattuto i tumori in privato mentre continuava a lavorare nel mondo dello spettacolo per garantire che la sua copertura assicurativa pagasse le cure per sé e per la sua famiglia».