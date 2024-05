Venerdì 31 Maggio 2024, 07:15

L’apertura è col botto: sarà Ghali ad inaugurare domani sera alle 21.15 in piazza San Cosimato la decima edizione di Cinema in piazza. Per una volta il cantautore non eseguirà un suo brano ma, sul palco in veste di cinefilo, introdurrà al pubblico la visione di Il sapore della ciliegia, il capolavoro di Abbas Kiarostami. Moderano l’incontro Damiano e Fabio D’Innocenzo. «Sono stati proprio i due registi, che consideriamo ormai i nostri fratelli aggiunti, a fare da tramite con Ghali che ha scelto il film di Kiarostami, uno dei suoi preferiti», spiega Valerio Carocci, il presidente della Fondazione Piccolo America che anche quest’anno organizza e promuove la storica manifestazione in programma fino al 24 luglio, sponsor anche quest’anno Bnl Bnp Paribas.

GLI SPAZI

Per quasi due mesi, Cinema in piazza presenterà (gratuitamente, in lingua originale sottotitolata) grandi film, retrospettive, eventi e ospiti internazionali non solo nell’arena di Trastevere ma anche al Parco della Cervelletta a Tor Sapienza (dal 6 giugno), al Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia (dall’8 giugno), al Cinema Troisi (dal 10 giugno al 24). In programma non solo cinema: sui grandi schermi di Monte Ciocci e della Cervelletta il pubblico potrà seguire anche gli Europei di calcio.

GLI OSPITI

I punti di forza dell’edizione di quest’anno che si snoderà in 85 proiezioni, 22 incontri speciali, 12 retrospettive? Una maratona Boris (la serie) alla presenza del cast e degli autori, le retrospettive dedicate a Jean-Luc Godard, Orson Welles, Milena Canonero, i Fratelli Coen, Claudio Caligari, Jonas Carpignano, Harmony Korine, Frederick Wiseman, Enzo D'Alò, Hayao Miyazaki, DreamWorks Animation, i documentari musicali scelti da Letterbox. Tra gli ospiti attesi da tutto il mondo, spiccano James Franco, Edward Norton, l’artista francese JR, Céline Sciamma, Kenneth Lonergan, J. Smith-Cameron, Walter Salles, Alessandro Borghi e Luca Marinelli. In cartellone c’è una chicca che farà contenti i cinefili: il film Aggro Dr1ft di Harmony Korine, ormai introvabile, che verrà proiettato il 6 giugno alla Cervelletta. E sono tanti gli eventi da non perdere. Come il film La La Land che il 23 giugno verrà presentato all’arena della Cervelletta dal regista Damien Chazelle in coppia con Paolo Sorrentino: sarà memorabile il confronto dai due maestri che nei mesi scorsi avevano avuto entrambi “carta bianca” al Cinema Troisi.

ORSON WELLES

Carlo Verdone introdurrà invece (il 7 luglio, in piazza San Cosimato) la visione del capolavoro di Orson Welles Quarto potere. Edward Norton sarà protagonista di due incontri: il 19 giugno al Troisi alle 18.00 presenterà la sua opera prima Motherless Brooklyn e alle 21.15 a San Cosimato introdurrà Fight Club discutendone con Antonio Monda. GIGI RIVA Borghi e Marinelli parleranno di Le otto montagne alla Cervelletta (4 luglio), James Franco illustrerà Spring Breakers di Korine (8 giugno a Monte Ciocci), la regista palestinese Maysaloun Hamoud, in dialogo con l’artista italo-palestinese Laila Al Habash, presenterà al pubblico di San Cosimato la sua potente opera prima Libere, disobbedienti. E il 2 giugno a San Cosimato Claudio Ranieri parlerà, con il regista Riccardo Milani, del docufilm Nel nostro cielo un rombo di tuono dedicato a Gigi Riva, campione mai dimenticato. «Siamo orgogliosi di aver potuto nuovamente garantire alla città un’offerta culturale estiva gratuita e di libera fruizione», spiega Carocci, «questa edizione di Cinema in piazza parlerà a tutti i tipi di spettatori: sia ai cinefili sia al pubblico più popolare».