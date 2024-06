Martedì 11 Giugno 2024, 07:10

Un gangster-movie al femminile ispirato al mito di Fedra. Una storia oscura in cui il potere criminale è in mano alle donne tra violenza primordiale, comando, vendetta, sorellanza: è American Nails, il nuovo film che Abel Ferrara inizierà a girare nelle prossime settimane a Bari. I protagonisti sono due habitué del suo cinema: Asia Argento, arrivata alla quarta collaborazione con il regista, e Willem Dafoe, ormai alla settima (i due attori si sono già trovati insieme sullo stesso set di Ferrara in New Rose Hotel e Go Go Tales).

LE RADICI

«Torno alle mie radici, al mio cinema criminale: porterò Fedra, resa immortale da Euripide, ai giorni nostri. Il personaggio interpretato da Asia si contrappone ai residui maschilisti del potere nell’Italia contemporanea. Ho passato la mia infanzia in mezzo alle donne, cioè con mia madre e le mie zie, e credo molto nella forza femminile», spiega Abel al Matera Fiction, il festival della serialità internazionale dov’è stato premiato in coppia con l’attrice romana e con lei ha animato un’affollata masterclass. Aggiunge: «Sono molto legato a Matera, dove qualche anno fa ho smesso di bere e assumere droghe ed è iniziata la mia rinascita». Ma insieme con l’annuncio di American Nails, il regista 72enne comunica un’altra notizia: «Preceduto da una première al Festival di Taormina, il 15 luglio prossimo, uscirà nelle sale Padre Pio, il film che girai nel 2022 con Shia LaBeouf nel ruolo del protagonista da giovane: sono felicissimo che arrivi finalmente al pubblico».

IL SANTO

Il santo di Pietrelcina, spiega Ferrara, gli è particolarmente caro: «Ha rappresentato una figura essenziale della mia crescita. Insieme con Pier Paolo Pasolini, è uno dei miei maestri». È difficile oggi fare un cinema libero, fuori dal grande sistema industriale come il suo? «No, basta avere le idee chiare, non scendere a compromessi e soprattutto rispettare il pubblico: è quello che faccio da 50 anni». Da dieci il regista vive a Roma, in piazza Vittorio a cui nel 2017 ha dedicato un documentario e dove ha preso casa anche l’amico Dafoe: «Prima di trasferirmi nella Capitale ho fatto per due decenni avanti e indietro con New York», racconta Abel, «poi ho detto basta e ho piantato le tende da voi. Sono così felice di vivere a Roma che non parto più nemmeno per le vacanze. Mi considero un mercenario al servizio permanente di Cesare (ride, ndr)».

LA STORIA

Asia, che a sua volta ha iniziato un percorso di disintossicazione dall’alcol (domenica ha festeggiato su Instagram «tre anni di sobrietà») si dice molto felice di tornare sul set con Ferrara: «Si può dire che abbia fatto l’attrice proprio per poter lavorare con lui», confessa, «Abel è un regista che riesce sempre a sorprenderti, mi ha insegnato la libertà nel lavoro e gli devo tutto». Ma di che parla American Nails? «Il film, che si svolge nel giro di un giorno come le tragedie greche, comincia in un negozietto di manicure di Bari che cela in realtà un vasto traffico di droga, prostituzione, contrabbando gestito da me insieme con mia sorella Arianna», rivela l’attrice, «ma quando mio marito Teseo pretende di entrare nel business, iniziano i guai». Il film è un gangster movie femminile «ma non femminista», precisa Asia. Perché? «Il potere delle donne non va rivendicato. È un dato di fatto».