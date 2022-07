Law and Order, ucciso membro della troupe sul set: l'uomo difendeva i divieti di parcheggio

Tragedia questa mattina all'alba sul set di "Law and Order", serie ispirata a episodi reali di criminalità a New York. Un uomo è stato ucciso a bruciapelo in una tranquilla stradina nel quartiere di Greenpoint a Brooklyn dove di lì a poco sarebbero dovute cominciare le riprese.

L'omicidio a sangue freddo sul set

La vittima è Johnny Pizarro, portoricano di 31 anni, membro della troupe incaricato di difendere il "divieto di parcheggio" che la produzione aveva concordato con il comune in vista della giornata di lavoro che stava per cominciare. L'uomo ha aperto la portiera e ha sparato tre colpi al collo e al volto del giovane. Johnny e' stato dichiarato morto all'arrivo in ospedale.

Compito di Pizzarro era di vigilare che nessuno parcheggiasse nella strada dove sarebbero avvenute le riprese. Non è chiaro se il giovane, che aveva precedenti penali, conoscesse il suo assalitore, né se l'omicidio, anzichè essere legato alle sue mansioni con "Law and Order", sia stato invece un regolamento di conti.

Gli amici «Era così felice»

La morte del giovane è stata uno choc per amici e conoscenti: «Voleva da sempre lavorare nello spettacolo. Era così felice di avere avuto quel posto» hanno raccontato. Greenpoint, per la vicinanza di studi cinematografici, da anni fa sfondo a serie televisive e film, una circostanza che in passato ha creato frizioni con i residenti.

Nelle ore successive all'omicidio, le riprese di "Law and Order" sono ricominciate in un una strada limitrofa. «Uno dei nostri dipendenti è stato vittima di un atto criminale ed è morto», hanno scritto la Nbc e Universal Studios in un comunicato congiunto. "Law and Order: Organized Crime" è una delle tre serie del franchise attualmente in onda sulla Nbc assieme a «Law and Order: Special Victims Unit» e l'originaria "Law and Order".