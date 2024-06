Mercoledì 5 Giugno 2024, 00:31

Nuovo star system formato Erasmus: è Fotinì Peluso, 25 anni, madre greca dentista, padre romano avvocato e lavoro diviso tra Italia e Francia, l’emblema della generazione di attori under 30 che vogliono una carriera (e una vita) senza confini.

Occhi verdissimi e talento impetuoso, rising star dei David di Donatello, Fotinì (in greco "luminosa") ha debuttato nel 2018 nella serie Romanzo famigliare di Francesca Archibugi e non si è fermata più: sono venuti poi Sotto il sole di Riccione di Enrico Vanzina, Cosa sarà, Il colibrì, Dieci minuti e soprattutto il ruolo di Nina, la ragazza depressa in Tutto chiede salvezza, l’esplosiva serie Netflix di Francesco Bruni ispirata all’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli e ambientata in un ospedale psichiatrico, di cui vedremo la seconda stagione in autunno.

Intanto, il 20 giugno, l’attrice sarà nelle sale con il film della regista francese La treccia, gran successo al box office d’Oltralpe (chiuderà il 23 il Bardolino Film Festival), protagoniste tre donne di classi sociali e continenti diversi: non si conoscono ma ad accomunare tutte è un momento di difficoltà che le spinge a rimboccarsi le maniche e reinventare la propria vita.

E lei che personaggio fa?

«Sono una ragazza pugliese e salvo l’azienda di famiglia, specializzata nella fabbricazione di parrucche, finita sul lastrico dopo la morte di mio padre. Vado avanti ma senza rinnegare le mie origini, m’innamoro di un ragazzo sikh, prendo coscienza delle mie responsabilità e ridefinisco la mia posizione nel mondo».

E lei che posizione pensa di avere nello star system?

«Per carità, non mi sento parte di nessun sistema, meno che mai una star. Vorrei rimanere ”rising”, cioè emergente, a vita... Faccio l’attrice perché inseguo la felicità e solo recitando la trovo».

Come e quando ha cominciato?

«A 15 anni, a Roma, affrontai un provino per il film di Ivan Cotroneo Il bacio. Il regista non mi prese, ma rimase colpito e il mio nome cominciò a girare fra gli addetti ai casting. A 17, mentre frequentavo il liceo scientifico al Virgilio, mi hanno chiamata per Romanzo famigliare. Ho poi continuato a lavorare anche dopo la maturità, mentre davo esami all’università».

Voleva crearsi il piano B?

«Mi sono laureata in economia, con una tesi su “traslazione delle imposte e monopolio”, perché ho sempre amato la matematica. A dire la verità la recitazione mi spaventava, temevo soprattutto il giudizio degli altri. Ho deciso di fare l’attrice solo dopo aver partecipato a un Erasmus a Parigi, dove ho frequentato il primo corso di teatro. Ormai vivo in quella città da quattro anni».

Ha preso delle porte in faccia?

«Un’infinità, ma il fallimento va messo nel conto. Io sono molto determinata, vado avanti e dico sempre quello che penso».

E questa sua schiettezza l’ha mai penalizzata nel lavoro?

«A volte ho espresso opinioni che non sono state condivise e so che posso essere considerata troppo istintiva, addirittura provocatoria. Ma sono una persona, prima che un’attrice, e vado giudicata per il mio modo di essere».

Come la mette con la feroce competizione che caratterizza il suo ambiente?

«Non sono così ingenua da raccontarmi che non esista, ma se me ne preoccupassi non ne uscirei viva».

Cosa distingue voi attori under 30 dalle generazioni precedenti?

«La voglia di viaggiare, confrontarci con altre culture, non avere barriere. Dobbiamo tutto gli anni Duemila, proprio quelli dell’Erasmus, che hanno creato il sogno dell’Europa. È stata una grande ricchezza, per noi».

Cosa le piace di meno del suo mestiere?

«La mitizzazione degli attori, che non ha niente a che fare con l’arte ma riguarda solo l’immagine».

Ha girato in Francia, “Insalata greca” e “L’enfant qui mesurait le monde” (in Italia alla fine del mese), la serie svizzera ”Les indociles” e in Calabria il film "A mani nude" con Alessandro Gassmann: sogna la regia?

«Adesso proprio no, devo prima capacitarmi di fare l’attrice. Figuriamoci, ho ancora la sindrome dell’impostore».