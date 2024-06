Borgo Egnazia, dentro al resort di lusso del G7: dal concerto di Bocelli al menu alle camere (da 3mila euro a notte). E sarà vietato fare il bagno

L'incantevole resort di Borgo Egnazia, a Fasano, è pronto ad aprire le porte ai Grandi. Da domani, 13 giugno, al 15 giugno, prenderà il via il G7. Questo finto paesino scelto da Giorgia Meloni, 16 ettari tra Fasano e Savelletri, sarà la location più sorvegliata d'Italia. Tanto per fare un esempio: nelle zone interessate sarà vietato fare il bagno. Un resort che chiamarlo di lusso è riduttivo (una suite può arrivare a costare 4.500 euro a notte) abituato ad accogliere vip: basti pensare che Madonna nel 2021 lo scelse per festeggiare il suo compleanno ed è spesso meta di vacanza di oligarchi russi e vip come David Beckham o Justin Timberlake.

Meloni al G7, in elicottero a Borgo Egnazia (con la figlia Ginevra): il borgo pugliese blindatissimo in attesa del vertice