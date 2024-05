Un giovane salernitano arriva a Cannes: "La notte è un giorno dispari" presentato all'Italia Pavilion durante il Festival

Durante la 77° edizione del festival di Cannes, nel padiglione italiano denominato ‘Italia Pavilion’ ideato da Roberto Stabile con Cinecittà è stata effettuata la conferenza stampa di presentazione della 14° edizione del Social World Film Festival che sarà completamente dedicato a Sandra Milo (la musa di Federico Fellini). La 14a edizione del Festival si terrà dal 30 giugno al 7 luglio a Vico Equense e sarà diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo. Sandra Milo, verrà omaggiata con una retrospettiva a cura di Rai Teche che comprenderà interviste a Federico Fellini, le immagini della consegna del David di Donatello alla carriera e backstage dai set, una mostra fotografica in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. Tanti gli scatti da celebri film tra i quali ‘8 ½’ e ‘Giulietta degli spiriti’ di Federico Fellini, a ‘La donna che venne dal mare’ di Francesco De Robertis, ‘L’ombrellone’ di Dino Risi. Ci sarà anche un ricordo della sua visita nel 2019 a Vico Equense per la presentazione del libro ‘Il corpo e l’anima’. Durante la conferenza è stato presentato anche il progetto crossmediale e short movie "Interference" con la partecipazione del regista Giuseppe Alessio Nuzzo (Le Verità, Quel posto nel tempo), dell’attore Francesco Panarella (Mare Fuori) e del direttore marketing e digital di Rai Cinema Carlo Rodomonti. A moderare l’incontro è stato il giornalista Alessandro Savoia. Il festival, organizzato dalla Città di Vico Equense e sostenuto negli anni dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e dalla Film Commission Regione Campania, è articolato in 12 sezioni e dedica spazio anche quest’anno a opere in realtà virtuale, verticali, realizzate con smartphone, serie e webserie, spot, videoclip, film sperimentali e sceneggiature per film cinema e televisione oltre a presentare le tradizionali selezioni internazionali per cortometraggi, lungometraggi e documentari. Durante la presentazione sono stati presentati diversi corti tra cui il corto “La Notte è un giorno Dispari” diretto da Vincenzo Giordano e prodotto dalla produttrice Carmen Bagalà con Calamazù.

Vincenzo Giordano giovane regista arriva a Cannes grazie al Social World Film Festival.

Un boato, il lampadario oscilla, la terra trema e niente sarà più come prima.

Il cortometraggio, con protagonista il nuovo volto dello show televisivo di Piero Chiambretti, Sara Penelope Robin, qui nelle inedite vesti di Sofia; include nel cast Davide Rinaldi, Gianni Rosato, Bruno Barbaro e il piccolo Edoardo Maria Malerba (protagonista di Il mio posto è qui). La colonna sonora del corto è stata curata dal compositore Paolo Casali che ha registrato dal vivo sinfonie orchestrali. Mentre i costumi sono stati curati da Rossella Oppedisano, che ha lavorato nell’equipe di Megalopolis, il nuovo colossal di Francis Ford Coppola. La qualità della scrittura procede insieme ad una ricerca visiva grazie alla sinergia tra Giordano e il DOP Filippo Mariano.

Uno short film che unisce competenze e sperimentazioni grazie ad una troupe di eccellenze under 30 .

Il giovane regista Vincenzo Giordano, vincitore del Fellini Film Festival con il corto “La Sirenetta”, ha scelto di raccontare uno spaccato di realtà in cui inganno e fatalità si intrecciano in una spirale di scelte sbagliate.

Il Corto.

"La notte è un giorno dispari" è il primo corto prodotto da Calamazú, società di produzione cinematografica fondata dallo stesso Vincenzo Giordano e da Carmen Bagalà, produttrice under 30, diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia e laureata in Economia e Management per Arte, Cultura e Comunicazione alla Bocconi. Coppia nella vita ancor prima che nel lavoro, il loro progetto nasce dal desiderio di mettere a fuoco la dimensione emotiva dello spettatore.

La conta dei giorni dispari.

La notte è un giorno dispari è uno specchio di una realtà che potrebbe circondarci - o forse già ci circonda- in cui spesso vogliamo o siamo costretti ad essere inconsapevoli del pericolo che ci si para davanti agli occhi, ma allo stesso tempo è il riflesso della fragilità umana e di quanto spesso non si abbia la possibilità di superare la disperazione con i propri e soli mezzi e di quanto essere figli voglia dire ribellarsi, realizzare il proprio segreto e guardare con occhi diversi tutto quello che è stato e che è di diverso da noi. E’possibile trovare un’affinità con le nostre fondamenta, la nostra terra, i nostri genitori, ma non nell’interezza.

Sinossi del corto.

In paese è appena apparso un chiosco ambulante di 'O pere e 'o Musso – un ammasso di cianotici scarti di macelleria - e il piccolo Tommaso non può immaginare che il suo destino sia nelle mani di Vittorio, l’uomo che sta fendendo la carne davanti ai suoi occhi. Ma stanotte nulla è come sembra, e anche partecipare a una ghiotta lotteria può trasformarsi nella peggiore delle catastrofi. Calamazú, con riferimento a La Notte è un Giorno Dispari, ha applicato il disciplinare Green Film per una produzione cinematografica sostenibile. Il cortometraggio è stato realizzato con il contributo della Film Commission Regione Campania e Regione Campania e con il sostegno della Direzione Generale Cinema per l’audiovisivo del MIC.

Intervista al regista Vincenzo Giordano.

Come ha pensato e da dove è partito per la costruzione narratologica di questo corto?

"‘La notte è un giorno dispari’ ha un'origine un po’ particolare, perché in realtà è un cortometraggio che era nato 4 anni fa, da un aneddoto basilare del mio paese Angri in provincia di Salerno. Da quando ho memoria, ogni sera all'improvviso, spunta questo chiosco che noi chiamiamo pareo, mousse, ovvero mostro, dove vengono cucinate delle frattaglie. Questo, avviene in ogni regione d’Italia ma in maniera diversa. Nel napoletano e nel vesuviano vengono bollite male e servite con lupini, olive, sale e limone. Tutto questo per me è stato un setting particolare. Ricordo che, ogni volta che passavamo davanti a questo chiosco, chiedevo ai miei genitori di fermarci per capire cosa vendessero e non mi hanno mai dato questa soddisfazione. Non mi hanno mai dato l'opportunità di vedere cosa si nascondeva dietro quella realtà che per me era sempre soltanto una specie di verità. Tutto ciò era soltanto il mio immaginare rispetto a un qualcosa che mi veniva precluso alla vista. Quell’essere nascosto, in realtà è stato il seme di una realtà immaginifica che ho cercato di sviluppare all'interno delle inquadrature. Tutto questo per me è stata una cosa importante perché questa è una storia che racconta un immaginario collettivo di tradizioni. Questo mondo, si contrappone nella storia a tutta una serie di personaggi con scelte sbagliate alle spalle, che non riusciranno a risalire da quella loro condizione svantaggiosa per tutta una serie di motivi. Tutti si rapportano alla terra madre che li ha generati, che io chiamo il ‘dark side of the Vesuvio’”.

Potresti spiegarci a fondo questa visione?

Mi piace ricordare tutto questo perché come diceva anche il direttore del Social World Film Festival, il 21 maggio al Festival Di Cannes è la giornata di Paolo Sorrentino.

Tutta Cannes è tappezzata dalle sue fantastiche locandine con il Vesuvio visto dal punto di vista più bello possibile, quello del Golfo di Napoli. Esiste anche un controcampo diverso, un punto di vista che è quello che presenta il cratere dal lato opposto rispetto al Monte Somma, per come viene visto nelle locandine di Sorrentino, che è quello che ho vissuto io vivendo di fronte a quella montagna sboccata, quella montagna che per l'ultima volta ha eruttato 80 anni fa. Quest'anno sono esattamente 80 anni dall'ultima eruzione. Nel mio corto vediamo un Vesuvio che erutta e che si vede eruttare davanti allo schermo, ma in quella eruzione c’è lo sguardo poi di chi guarda da lontano rispetto a quell'area geografica e ascolta la notizia dell'eruzione avvenuta. In quello sguardo vorrei cercare appunto la speranza della conoscenza del pericolo, perché se non riusciamo a capire di cosa avere paura davvero non riusciamo a dare un nome ai pericoli e non riusciamo a crescere dalla nostra situazione di partenza.”

A livello di regia che tecniche di montaggio ha utilizzato? Si è ispirato al piano sequenza di Sorrentino?

"Io devo essere molto sincero. Prima parlavamo di controcampo riguardo alla questione del Vesuvio e da questo punto di vista che io ho fondato il linguaggio che volevo usare in questo racconto. Cioè mettere in risalto la percezione del controcampo alla Hitchcock, cioè un controcampo perturbante. Nell'utilizzo di questo controcampo c’è un montaggio fondato sulla possibilità di costruire una realtà che non esiste, come diceva André Bazin. Ovviamente il piano sequenza è l'unica cosa che racconta la realtà, in questo corto non mi interessava la realtà ma una verità. Quindi, ho proprio lavorato sulla decostruzione nel senso più classico possibile, proprio con il découpage alla Hollywood classica. Abbiamo voluto usare insieme a Filippo Mariano, le ottiche anamorfiche, non per vezzo artistico ma perché per noi era fondamentale dire che quel limite dello schermo ci stava portando in una realtà che non è quella che noi conosciamo. E cerco di raccontarla mediante una distorsione e un fuori fuoco".

La scelta del titolo del corto ricorda Edoardo De Filippo?

“Io essendo di Angri, ho visto e ho vissuto questo posto che è dove finisce la statale 2.6.8. Questa statale che fa? Fa il giro di tutti i paesi vesuviani, ed era stata costruita appositamente per un eventuale eruzione del Vesuvio, come piano di evacuazione. Succede che, noi mandiamo con Calamazù la richiesta al Mic per i selettivi in produzione. Praticamente, una settimana dopo era giugno 2023, la Regione Campania aveva diramato un bando per un nuovo piano di sicurezza legato a un eventuale eruzione del Vesuvio. Per quanto riguarda il titolo, ricordi bene di Edoardo, perché la Cantata dei giorni pari è la raccolta delle commedie di Eduardo prima della guerra. La Cantata dei giorni dispari è la raccolta di Eduardo dopo la guerra, quindi lo spartiacque.”

Perché? Il piano vecchio cosa prevedeva?

"Il piano vecchio è veramente una follia come il nuovo. Quando si è iniziato a parlare di un eventuale eruzione del Vesuvio, hanno pensato che abbiano diritto di evacuare per primi le persone che abitano nel paese sotto il Vesuvio (Ottaviano), ma di iniziare dalla prima lettera dell’alfabeto, praticamente se dovesse accadere in un futuro che erutta il Vesuvio, una persona che abita nel paese dopo o inizia con l’ultima lettera dell’alfabeto, non ha vie d’uscita, tutto questo è allucinante. Ma come è nato tutto questo? È nato dalla speculazione da parte dell’edilizia del secondo dopoguerra che ha deciso all’epoca di costruire case e ville di tutti i tipi fino a sotto il cratere del Vesuvio”.

Il messaggio del Corto?

"Ho voluto fare anche un omaggio a Vittorio De Sica e a Sophia Loren, riprendendo la lotteria clandestina dell’episodio di Boccaccio 70. Il messaggio del corto è che l'evento catastrofico (già accaduto 80 anni fa), che sia voluto dall'uomo o causato da un cataclisma è una cosa che di per sé dall'alba dei tempi, è alla base del mito. Noi, che non abbiamo vissuto l'evento catastrofico, non possiamo fare la conta dei giorni dispari, non possiamo pensare che tutti i giorni siano pari perché non lo sono. Speriamo di non dover mai fare la conta dei giorni dispari".

Mi piace chiudere ogni intervista con una domanda un po' filosofica. Che cos'è per lei il successo?

"Per me il successo è continuare su questa strada. Oggi mi ritrovo insieme a Carmen, la mia socia e compagna, ad aver dato vita poco più di un anno e mezzo fa ad una società di produzione chiamata Calamazù, che oggi si trova a Cannes grazie a questo corto che verrà presentato al Social World Film Festival. Per me, il successo è riuscire a vivere di questo nella vita, riuscire a raccontare storie e non accontentarmi mai della superficie, ma trovare speranza e sfumature in tutte le pieghe più nascoste delle cose, dei film, delle storie e delle persone".

Intervista Carmen Bagalà.

Una donna giovanissima, 28 anni. Dove nasce l'ispirazione per la creazione della casa di produzione Calamazù?

"Allora devo dire che io ho sempre voluto fare cinema. Poi le circostanze della vita ti portano a fare dei giri incredibili; quindi, io ho preso un giro molto largo perché mi sono laureata in economia, poi ho fatto comunicazione e marketing per la moda e poi, alla fine, quando stavo lavorando negli eventi come consulente, ho sentito che quella non era la mia strada. Quindi ho mollato tutto, e mi sono trovata ad entrare al Centro sperimentale in produzione. In realtà, poi, anche andando avanti durante questi anni, ho capito che quello che mi interessava era rendere possibile le storie, non organizzarle. E da lì è nata l'idea, perché era proprio una cosa di pancia, di mollare tutto e di iniziare a visualizzare Calamazù."

Che significa questa parola “Calamazù”?

"Mi viene da ridere, perché è una parola inventata da mia madre quando eravamo piccole. A me e a mia sorella ci piaceva sempre stare sveglie, giocare e non andavamo mai a dormire. Quindi, mia madre si era inventata questo gioco: se noi ripetevamo prima di andare a dormire una filastrocca, avevamo la possibilità di andare a Calamazù. E che cos'era questo Calamazù? Era un mondo in cui ogni sogno, ogni nostro desiderio poteva prendere forma. Quando è nata la casa di produzione, ho subito pensato a quel nome perché ho pensato che il cinema sia un mezzo per realizzare i propri sogni."

Cosa si aspetta per il suo futuro?

"Questa è una domanda da 1.000.000 di dollari. Io sinceramente mi aspetto di essere felice con il lavoro che faccio. Quindi, ovviamente, iniziare ad avere una società di produzione in questo momento storico e soprattutto essendo anche una under 30 non è propriamente facile, perché comunque bisogna scontrarsi con tante cose che magari all'inizio non ne hai nemmeno l'idea, però ecco, quello che mi aspetto è di riuscire a raccontare delle storie e di dare questa possibilità agli altri."

Cos'è per lei il cinema?

"Il cinema? Per me è sogno e desiderio. Perché è un'arte proprio intima: ognuno di noi sente qualcosa dentro, magari non riesce a definirlo totalmente, ma sa che c'è quel fuoco che lo spinge anche nei momenti di difficoltà. Quel fuoco, che ti accende dicendo "io ce la posso fare", quel desiderio di essere liberi, ecco, per me forse il cinema è libertà. Credo sia proprio questo."