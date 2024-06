© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marina Cicogna, scomparsa il 4 novembre 2023, avrebbe compiuto 90 anni il 29 maggio scorso. L’ha ricordata proprio in quella data la figlia Benedetta Cicogna che ha riunito gli amici più cari di Marina (tra cui Matteo Garrone, Andrea Occhipinti, Dino Trappetti, Eros Renzetti, Tiziana Rocca, Sandra Monteleoni, Sandra Carraro, Isabella Borromeo, Francesca Ferrone) nella casa romana, con vista su Villa Borghese, in cui la contessa-produttrice ha vissuto fino all’ultimo.E proprio in quell’occasione Benedetta ha annunciato che la vita straordinaria di Marina, dedicata alla produzione cinematografica e coronata da un Oscar (vinto nel 1971 per il film di Elio Petri ”Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”), continuerà a rivivere non soltanto nella storia del cinema e nel ricordo di chi ha conosciuto ed amato la produttrice-pioniera, premiata l’anno scorso con il David di Donatello alla carriera: sta prendendo forma l’archivio digitale destinato a contenere le immagini non soltanto della carriera di Marina, dei suoi incontri (da Liz Taylor a Jackie Kennedy, Charlie Chaplin, Marilyn Monrore...), delle sue collaborazioni prestigiose, dei suoi successi, ma anche quelle scattate dalla stessa produttrice.A curarlo è l’artista Eros Renzetti, impegnato a raccogliere le migliaia di immagini che hanno scandito la vita e la carriera di Marina, alcune delle quali inedite: tra queste spicca uno scatto di Cicogna con Greta Garbo. La produttrice è stata celebrata nel 2021 attraverso il documentario ”Marina Cicogna. La vita e tutto il resto”, diretto da Andrea Bettinetti che ricorda le tappe salienti della sua carriera cinematografica (tra cui la collaborazione con Pier Paolo Pasolini, il film ”La classe operaia va in paradiso”) e l’autobiografia ”Marina Cicogna. Ancora spero”, scritta con Sara D’Ascenzo e pubblicata nel 2023 da Marsilio.