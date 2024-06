Domenica 2 Giugno 2024, 05:00

Assegnati a Napoli i Nastri d’Argento Grandi Serie, i riconoscimenti votati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici e destinati ai migliori racconti a episodi. La serie dell’anno è La storia di Francesca Archibugi ma nelle diverse categorie vincono anche Call my agent - Italia (commedia), Il Re (crime), I Leoni di Sicilia (drama), Un Professore (dramedy) e Napoli milionaria (film tv). Ai Nastri speciali già annunciati per i “protagonisti dell’anno” Sabrina Ferilli (Gloria), Alessandro Borghi e Adriano Giannini (Supersex) e Gabriele Muccino (Call my agent, Vita da Carlo), si sono poi aggiunti il Nastro della legalità andato a Il Clandestino - Un investigatore a Milano e il Nastro Siae per la sceneggiatura assegnato ad Antonia. Attori: premiati come migliori protagonisti Isabella Ragonese (Il Re) e Michele Riondino (I Leoni di Sicilia), come non protagonisti Linda Caridi (Supersex) e Giovanni Ludeno (Le indagini di Lolita Lobosco).

IL SUCCESSO

Per Riondino, 45 anni, il Nastro Grandi Serie segue i tre David di Donatello vinti dal film dell’attore Palazzina Laf, un’opera prima che ha convinto tutti. «Questo è un anno bellissimo», dice Michele, «i premi sono la conseguenza di progetti che ho sentito profondamente miei, non potrei essere più felice».

IL KOLOSSAL

In I Leoni di Sicilia, la serie kolossal diretta da Paolo Genovese per Disney+, ispirata all’omonimo romanzo di Stefania Auci (Editrice Nord) e ambientata nell’Ottocento, Riondino interpreta Vincenzo Florio, commerciante e affarista visionario quanto spregiudicato: «Fu un personaggio incredibile, un precursore dei tempi. Scoprì la rivoluzione industriale in Inghilterra e volle esportarla in Sicilia per fa progredire l’isola», spiega l’attore, «sognava un Sud capace di trainare l’economia del Paese: se le cose fossero andate come pensava lui, oggi avremmo un’Italia capovolta». La proposta di Genovese gli è arrivata mentre era impegnato al montaggio di Palazzina Laf: «Era da tanto che sognavo di lavorare con il regista che mi è venuto incontro sui tempi», racconta Michele, «poi, una volta sul set, ho avuto la fortuna di avere a che fare con una squadra eccezionale che ha garantito la continuità di quella qualità che ha sempre caratterizzato la mia vita professionale». I premi sono un’occasione per tracciare un bilancio e quello di Riondino è più che positivo: «Ho avuto la fortuna di recitare in film che avrei voluto vedere come spettatore», dice, «in più, il mio lavoro mi ha fatto crescere, mi ha reso curioso: ho potuto studiare e approfondire tante cose che a scuola, da studente svogliato, avevo trascurato». Michele si sente «cittadino prima che attore» e il suo percorso artistico è sempre stato contraddistinto dall’impegno civile: in Palazzina Laf ha denunciato mobizzazioni e soprusi avvenuti ai danni dei lavoratori dell’ex Ilva, l’acciaieria della sua Taranto, ritagliando per sé il ruolo tutt’altro che edificante di un operaio che denuncia i colleghi ai capi dell’azienda. «Sono orgoglioso di aver portato alla luce quella realtà», afferma. Una seconda regia è all’orizzonte: «Dirigerò presto un altro film non perché mi senta un regista “arrivato” ma perché ci tengo a raccontare delle storie che ritengo necessarie. Per farle arrivare al pubblico».