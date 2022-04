New York è una città degli Stati Uniti che sorge allo sbocco del fiume Hudson nell’Oceano Atlantico, in parte sopra la terraferma, ma specialmente sopra le isole che chiudono la Upper Bay: Manhattan e Staten Island in primo luogo, e poi la sezione occidentale di Long Island. Entro i confini amministrativi (boroughs di Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens e Staten Island) la città copre 829 km2 e si estende per oltre 150 km da nord a sud. L’area metropolitana è invece di 17.900 km2, interessando non solo lo Stato di New York., ma anche quelli di New Jersey e Connecticut e includendo altre notevoli città (Yonkers, Mount Vernon, New Rochelle, Jersey City, Bayonne, Richmond, Elizabeth, Newark, Peterson ecc.).

La parte settentrionale dello Stato di New York è dominata da montagne, foreste, fiumi e laghi. La parte meridionale invece è quella maggiormente urbanizzata e popolosa, sede delle grandi megalopoli che, da sole, detengono l’intera economia dello Stato.La capitale dello Stato di New York è Albany, città di nemmeno 100,000 abitanti che in passato è stata teatro di due importanti avvenimenti storici: la Battaglia di Saratoga e il Piano per l’Unione di Labany. Nonostante ciò, la città più conosciuta e importante dello Stato rimane New York City. Da sempre considerata la porta d’ingresso degli Stati Uniti, New York è un centro finanziario, culturale e turistico d’importanza mondiale.