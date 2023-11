Amazing, Fabio De Luigi presenta il suo show: c'è anche Diego Abatantuono

"Amazing" è lo spettacolo di Fabio De Luigi che sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal. Si tratta di un "one man show" leggermente rivisitato che mescola improvvisazione e sketch scritti. Lo spettacolo si svolge in una serata di circa 70 minuti in un lussuoso albergo romano, dove De Luigi deve ritirare un premio e tenere un discorso di ringraziamento. Lungo il percorso, affronterà una serie di situazioni sorprendenti che richiederanno improvvisazione. Nel cast figurano anche Diego Abatantuono , Virginia Raffaele, Elio, Marco Mengoni e altri colleghi. Il filo conduttore è l'evento nel lussuoso albergo romano e i contrattempi che De Luigi dovrà superare prima di salire sul palco.