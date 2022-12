Stasera in tv, 10 giorni con Babbo Natale su Canale 5: cast, trama e curiosità del film con Diego Abatantuono e Fabio De Luigi

Stasera in tv su Canale 5 alle 21.30 verrà trasmesso 10 giorni con Babbo Natale la commedia del 2020, scritto e diretto da Alessandro Genovesi. Una pellicola divertente e perfetta per il clima natalizio in cui ormai ci siamo immersi.

Stasera in Tv, 10 giorni con Babbo Natale: la trama

Carlo e sua moglie Giulia sono ai ferri corti. disoccupato che si occupa dei figli. Lui ha lasciato il lavoro ed è esausto di dedicarsi ai tre figli Camilla, Tito e Bianca, lei sta facendo carriera e "a casa non c'è mai". L'uomo che vive una vita insoddisfacente accanto alla moglie Giulia, confida nel buon esito di un colloquio per ricominciare a svolgere il suo mestiere, nel frattempo alla donna viene offerta una promozione pochi giorni prima di Natale lontana da Roma e che non può rifiutare. Dovendosi recare in Svezia per firmare il contratto di lavoro, la coppia, assieme ai tre figli, decide di passare il Natale insieme, compiendo il viaggio (Roma-Stoccolma) sul vecchio camper di famiglia. Una volta superato il confine con l'Austria, la famiglia investe uno strano uomo convinto di essere Babbo Natale, e decide di dargli un passaggio. 10 giorni con Babbo Natale è il sequel del film 10 giorni senza mamma del 2019.

Curiosità

l film sarebbe dovuto uscire nelle sale il 16 dicembre 2020, ma a causa della pandemia e della chiusura di tutti i cinema, è stato distribuito su Prime Video a partire dal 4 dicembre 2020. Il film ha ottenuto anche un riconoscimento: nel 2021 il Nastro d'argento alla Migliore attrice in un film commedia per Valentina Lodovini. Luoghi magici hanno fatto da cornice al film, l'Italia ancora una volta si è rivelata un posto incantato. La trama vi stupirà e gli attori si sono molto divertiti a girare le scene tra le cime innevate.

Il cast

La squadra del cast è composta da Alessandro Genovese alla regia e alla sceneggiatura insieme a Giovanni Bognetti; Fabio De Luigi, anche coautore del soggetto, nel ruolo di Carlo e Valentina Lodovini in quello di Giulia; i tre figli ben interpretati da Angelica Elli, Matteo Castellucci e l'irresistibile Bianca Usai; e la new entry Diego Abatantuono nei panni dell'improbabile Babbo Natale. «Quello del film è un Babbo Natale inedito, non da fiaba - ha spiegato il regista - mostrato con il suo meraviglioso costume, evidentemente molto umano, pregi e difetti compresi».