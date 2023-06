Il Messaggero compie 145 anni e lo fa nel pieno del suo stile: saranno tanti gli eventi e gli ospiti che prenderanno parte alla festa del quotidiano di Roma. A intervistare i personaggi più importanti della nostra epoca, saranno le grandi firme del giornale che ha sede in via del Tritone.

Il programma

Si inizia oggi martedì 13 giugno per poi proseguire fino a venerdì 16 giugno con la chiusura della kermesse il 19 giugno.

Ecco il programma completo e tutti gli ospiti che parteciperanno all'evento nella redazione di via del Tritone. Il programma di domani mercoledì 14 giugno subirà delle variazioni per il funerale di Silvio Berlusconi.

Martedì 13 giugno

Ore 10, Apertura dell'evento

Ore 12, Valerio Lundini

Ore 13, Carlo Verdone

Ore 15, Circoli Storici Roma

Ore 16, Sebino Nela e Nando Orsi

Ore 17, Nancy Brilli

Ore 18, Carlotta - figlia di Gigi Proietti



Mercoledì 14 giugno

Ore 10, Apertura dell'evento

Ore 12, Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose (Il ruggito del coniglio)

Ore 13, Carl Brave

Ore 14, Alessia Zecchini

Ore 15:00, Battistoni, Camilli, Scaccabarozzi

Ore 16, Franesco Pannofino

Ore 17, Enrico Vanzina e Rino Barillari

Ore 18, Michela Andreozzi

Giovedì 15 giugno

Ore 10, Apertura dell'evento

Ore 11, Barbara Ronchi

Ore 12, Pilar Fogliati

Ore 14, Chef Ruben in terrazza

Ore 15, Michela Giraud e Maria Onori

Ore 16, GianMario Barbecue in terrazza

17, Acea AD Palermo

Ore 18, The Pills

Venerdì 16 giugno

Ore 13:30, Giovanni Malagò

Ore 15, Ludwig

Ore 14, Chef Ruben in terrazza

Ore 17, Ariete

Ore 17:30, Massimo Ghini e Ricky Memphis

Ore 19:50, Live Alex Britti in terrazza

Lunedì 19 giugno

Ore 9,30: Video-collegamento con Italgas (Gallo)

Ore 11: Intervento Autostrade (AD Tomasi)

Ore 12, Brizzi e Pastorelli

Ore 13:30, Street artists

Ore 14:00, Mariotto, Dominella e Fendi