Gigi Proietti e il Messaggero un amore lungo 80 anni

Grazie alla famiglia Proietti il Messaggero per lanciare la mostra sulle prime pagine storiche per i 145 anni del giornale ha scelto di ripubblicare alcuni scatti di Gigi, storico amico e per un certo tempo anche scrittore in versi, anche Versacci (così si chiamavano i sonetti pubblicati, compreso quello in memoria di Sordi). Qui lo scopriamo alle prese con un marziano e con l'iconica pagina dello sbarco sulla Luna del 1969. Era una campagna di spot per un concorso a premi sul Messaggero ed eravamo nel 1993. Ma Proietti fu testimonial anche per il lancio della Storia d'Italia a Fumetti firmata da Enzo Biagi con i disegni di Milo Manara.