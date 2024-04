Da noi... a Ruota Libera, da Carlo Verdone a Diana Del Bufalo, passando per Rossella Fiorani: gli ospiti di domenica 14 aprile di Francesca Fialdini

Torna come ogni domenica l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi... a Ruota Libera”, il programma in cui si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica con quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Appuntamento quindi domani, domenica 14 aprile, alle 17.20 su Rai 1.

Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 13 e domenica 14 aprile): da Francesca De André a Virginia Mihajlović ma anche Patty Pravo e Beatrice Luzzi

Da noi... a ruota libera, gli ospiti di domani

È Carlo Verdone l’ospite che apre il nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi... a Ruota Libera”. Attore, regista, sceneggiatore, protagonista indiscusso del cinema italiano con una carriera costellata di successi di film entrati nell’immaginario collettivo, Verdone rivivrà il suo percorso umano e artistico attraverso il racconto dei suoi luoghi del cuore, parlando anche della sua passione per le fotografie alle nuvole, diventate oggetto della mostra “Luci nel silenzio” che sta girando l’Italia con successo. In studio anche Diana Del Bufalo, attrice, cantante e conduttrice, attualmente in tournee con uno dei musical più amati dal pubblico, “7 spose per 7 fratelli”, ispirato al celebre film di Hollywood, mentre da giugno sarà protagonista di “I sogni son desideri”, lo spettacolo che propone un viaggio attraverso le più belle colonne sonore della Disney. Si chiude con Rossella Fiorani, una ragazza con una sindrome rara, che non si è lasciata abbattere ma, anzi, ha superato episodi di bullismo e sfidato gli stereotipi di bellezza presentandosi, nel 2017, a Miss Italia, dove è arrivata tra le finaliste, si è poi laureata in Fashion Management, e oggi è una influencer motivazionale.