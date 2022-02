29 febbraio, come festeggia chi è nato in questo giorno?

Nascere il 29 febbraio significa festeggiare il compleanno una volta ogni quattro anni. Con questa scadenza, febbraio si presenta sul calendario con un giorno in più. Ciò succede perché in realtà un anno non dura esattamente 365 giorni, ma 365,24219. Questo lasso di tempo è quanto la Terra impiega per orbitare intorno al Sole. Nel 2022, ad esempio, il 29 febbraio non esiste.

La storia

Nel 46 a.C. Giulio Cesare introdusse il giorno in più nel calendario ogni 4 anni per pareggiare i conti con le sei ore che avanzavano ogni anno. Papa Gregorio XIII nel 1582 emanò la bolla Inter gravissimas che pose rimedio a un errore, stabilendo che andassero eliminati tre anni bisestili ogni 400, sempre all'inizio del secolo. La regola è diventata questa: un anno è bisestile se il suo numero è divisibile per 4 con l'eccezione degli anni secolari (divisibili per 100) che non sono divisibili per 400. Questo significa che nel 2100, così com'è stato nel 1900, il 29 febbraio non ci sarà.

Come festeggia chi è nato il 29 febbraio?

Si calcola che al mondo sono nate il 29 febbraio circa 5 milioni di persone. In genere negli anni non bisestili i cosiddetti leapers (come vengono chiamati in inglese) se sono nati il 29 febbraio prima delle 12 festeggiano il 28 febbraio, mentre coloro che sono nati dopo le 12 scelgono il primo marzo.

I personaggi famosi nati in questo giorno

Tra i famosi nati il 29 febbraio c'è Gioacchino Rossini, l'autore dell'opera "Il Barbiere di Siviglia", il pittore francese Balthus e, andando indietro nel tempo, Papa Paolo III, quell'Alessandro Farnese nato a Canino, il 29 febbraio del 1468, papa della Chiesa cattolica dal 1534 famoso perché ritratto in una delle opere più belle di Tiziano Vecelio, che autorizzò la fondazione della Compagnia di Gesù su proposta di Ignazio di Loyola e convocò il Concilio di Trento nel 1545.

Ma il vero problema non è legato solo a quando organizzare la festa di compleanno. I guai possono a volte riguardare la burocrazia, i documenti legali e persino Facebook. Il social network ad esempio non contempla la data tra quelle da inserire come compleanno al momento dell'iscrizione. E non è la sola piattaforma a presentare questo errore. A tutti gli effetti, anche raggiungere la maggior età per queste persone può essere un problema. C'è anche chi sceglie di cambiare la propria data di nascita sui documenti, in modo da non mandare in confusione la burocrazia.

C'è anche chi sceglie di cambiare la propria data di nascita sui documenti, in modo da non mandare in confusione la burocrazia. Secondo il decreto sulla semplificazione del 9 febbraio 2012, n. 2, art. 7 "Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento", in vigore dal 7 aprile 2012, applicato alla legge 112/2008, art. 31, è stabilita una regola che fa risparmiare tempo ai leapers. Il decreto prevede che i documenti di identità e riconoscimento "sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. Per questo i nati il 29 febbraio ricevono una carta d'identità che ha validità di 14 anni, anziché 10 anni.

Le credenze

Per quanto riguarda la definizione di “anno bisesto, anno funesto” si fa risalire alla tradizione degli antichi Romani di dedicare il 29 febbraio ai defunti. E durante il Rinascimento si era convinti che i bisesti fossero nefasti per le greggi e la campagna e portassero epidemie. Ci sono anche altri detti meno conosciuti come “anno bisesto tutte le cose van di traverso”, “anno bisestile chi piange e chi stride”. Alcuni lo chiamano anno della balena perché pare che questa partorisca solo ogni quattro anni. Fra i nati famosi di oggi c’è Gioacchino Rossini (1792) e Alessandro Farnese ( 1468) che sarebbe diventato Papa Paolo III del concilio di Trento. Noti e meno noti, quando l’anno non è bisestile festeggiano a scelta il 28 febbraio o il 1 marzo, sotto il segno dei Pesci.