«Bloccate le influencer su tutti i social. Noi gli abbiamo dato il potere e ora saremo noi a toglierglielo». A poche ore di distanza dal Met Gala i contatori dei profili di centinaia di celebrità e creator iniziano a perdere quota: su TikTok esplode la rivoluzione della “ghigliottina digitale”.

Gli utenti si mobilitano a colpi di dita sullo smartphone con un solo obiettivo: boicottare le celebrità che non usano la propria visibilità per aiutare i più bisognosi e che sfruttano la fedeltà dei propri follower solo per interessi economici. Gli effetti della mobilitazione sono da subito visibili. In pochi giorni 417.255 follower abbandonano il profilo di Kim Kardashian, influencer per eccellenza, mentre la super modella Kendall Jenner viene oscurata da almeno 123.259 seguaci, secondo l’analisi realizzata dall’Osservatorio di Arcadiacom.it.

