Venerdì 31 Maggio 2024, 06:30

Michelangelo forse aveva già intercettato questo tesoro sotterraneo silenzioso, avvolto dall’aura dei fasti del passato, sulla scia dei primi lavori di costruzione di Palazzo Farnese. Ma ci son voluti gli scavi da parte degli archeologi dell'École française de Rome, per riportare alla luce tutto lo spettacolo dei monumentali mosaici figurati nei sotterranei di questo edificio gioiello del Cinquecento, sede dell’Ambasciata di Francia. Un patrimonio sconosciuto che si svela a quindici metri di profondità. Un mondo marino popolato di creature acquatiche ispirate alla realtà e al mito. E una parata di acrobati sulla groppa di cavalli in corsa. Una vertigine di raffinatezza che si distende su pavimenti lunghi sette e persino nove metri, di piena età imperiale. «Uno spazio insospettato, un altro lato di Palazzo Farnese, che sarà aperto al pubblico per la prima volta in assoluto con visite guidate», annuncia l’ambasciatore francese in Italia Martin Briens.

IL TOUR

Un tour inedito ogni mercoledì dal 5 giugno (alle 17, su prenotazione: www.visite-palazzofarnese.it), grazie alla società partner Mirabilia Art Wonders. «Non tutti sanno che sotto i nostri piedi si sviluppa un’altra dimensione di Palazzo Farnese, che ci riporta quasi due millenni indietro nel tempo, ben prima della costruzione nel XVI secolo». Il primo colpo d’occhio lo offre il Mosaico Marino di età severiana, popolato di creature: le linee nere che simboleggiano le onde intorno agli abitanti acquatici, tra molluschi, pesci siluro, torpedini, lamprede, seppie, delfini, che giocano e guizzano tra draghi, mostri dalla testa di grifone, nereidi, cavalli marini. Sotto al pavimento, la scoperta di un sistema di pilastrini rimanda all’ipotesi che fosse un ambiente termale.

Un pozzo aperto nel ‘500 raggiunge il livello di una monumentale cisterna romana a nove metri di profondità, articolata in più aule animate da colonne-pilastro. L’acqua qui è ancora protagonista. Il fascino di questo percorso è dato anche da insoliti incontri, come i frammenti del cornicione dei leoni di Michelangelo crollati dalla facciata durante i bombardamenti del 1849. E i calchi in gesso delle statue della collezione Farnese realizzati quando le opere lasciarono Roma per Napoli. Ma la vera sorpresa è il Mosaico degli Acrobati, datato all’età di Domiziano, nel 81 d.C.

IL MISTERO

Il colpo d’occhio è tutto su quattro acrobati nudi in piedi sui loro cavalli: la nudità e il tipo di esercizio funambolico ricordano antiche rappresentazioni di origini greche o etrusche. Forse siamo di fronte alla stalla per la scuderie della fazione Azzurra, che gareggiava al Circo Massimo. Stalla sì, dunque, ma per cavalli di grande importanza. È solo un prologo, precisa Briens: «Nel 2025 verranno completati i lavori per festeggiare insieme l’anniversario dei 150 anni della presenza francese a Palazzo Farnese». Piazza Farnese, dal 5 giugno, ogni mercoledì, alle 17.