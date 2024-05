TikTok intensifica il contrasto alle influenze esterne: nuove policy e rapporto di trasparenza

Ogni mese, in Europa milioni di persone scelgono TikTok e, molte di queste, voteranno alle prossime elezioni europee. Per aiutarle a distinguere con facilità fatti reali da quelli fittizi, abbiamo creato un Centro Elettorale in-app in lingua locale per ciascuno dei 27 Stati membri dell'UE. Grazie alla collaborazione con le commissioni elettorali locali e le organizzazioni della società civile, i Centri rappresenteranno per la community un luogo in cui trovare informazioni affidabili e autorevoli. L’iniziativa è solo un tassello di una strategia più ampia volta a garantire che, durante il periodo elettorale, la piattaforma resti un luogo creativo, sicuro e civile per la nostra community. TikTok ha infatti, ampliato le sue policy riguardanti i media affiliati a uno Stato e ha introdotto un nuovo Rapporto di Trasparenza sulle operazioni di influenza occulta. Questi aggiornamenti mirano a mantenere la piattaforma sicura e libera da manipolazioni esterne, specialmente in un anno all’insegna delle elezioni in diversi Paesi.

Misure e deterrenti contro le operazioni di manipolazione occulta

Nell’ottica di garantire che i contenuti visualizzati e gli account seguiti dagli utenti siano autentici, una delle principali attività della piattaforma è la continua ricerca e rimozione degli account che violano le regole sui comportamenti ingannevoli.

Nuove regole per i media affiliati a uno Stato

Per identificare le reti di influenza occulta, investe ingenti risorse in indagini altamente tecniche, che tengono conto di informazioni sia open-source sia proprietarie. I risultati di queste misure sono riportati nel primo Rapporto di trasparenza dedicato alle operazioni di influenza occulta. Nei primi quattro mesi del 2024, TikTok ha interrotto 15 operazioni di influenza e rimosso 3.001 account ad esse associati. La maggior parte di queste reti cercava di influenzare il dibattito politico nel proprio pubblico di riferimento, anche in relazione alle elezioni. Tra queste, una rete che si rivolgeva al pubblico indonesiano in vista delle elezioni presidenziali del Paese, tenutesi all’inizio di quest’anno, e un’altra che si rivolgeva al Regno Unito amplificando in maniera artificiosa alcune narrazioni sul dibattito politico interno.

TikTok ha introdotto nuove misure per i media affiliati a uno Stato, etichettando i loro profili e contenuti per maggiore trasparenza. Gli account identificati non saranno suggeriti nel feed "Per Te" e nel corso delle prossime settimane non potranno pubblicare annunci fuori dal loro Paese d'origine. Queste regole, valide in tutti i mercati con etichette per media affiliati a uno Stato, mirano a prevenire la disinformazione e a promuovere contenuti autentici sulla piattaforma.