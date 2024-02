Cos'è un anno bisestile? Storia, tradizioni e... superstizioni

Giovedì 29 Febbraio 2024, 09:23

L'anno bisestile, spesso avvolto da superstizioni e tradizioni popolari che lo etichettano come portatore di sventura, continua a suscitare curiosità e cautela.L'origine del giorno aggiuntivo, il 29 febbraio, risale all'antica Roma e alla necessità di allineare il calendario con l'anno solare, una correzione formalizzata con l'introduzione del calendario gregoriano da parte di papa Gregorio XIII nel 1582. Nonostante le sue radici pratiche, l'anno bisestile è circondato da tradizioni uniche in diverse culture, dalle proposte di matrimonio fatte dalle donne in Irlanda e nel Regno Unito, alle feste di compleanno collettive in Texas. Così, nonostante le sue superstizioni, l'anno bisestile porta con sé tradizioni e credenze che variano notevolmente in tutto il mondo, rendendolo un periodo ricco di storia e cultura. Le superstizioni sull'anno bisestile