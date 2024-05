Pompei, l'Insula dei Casti Amanti svela i disegni dei bambini prima della morte

Il colore è tenue ma i contorni sono nitidi. La semplicità delle forme rimanda alla mano di bambino. Ma la scena raffigurata è reale. tanto reale da commuovere. Un senso di dramma e violenza che aleggia su una lotta tra gladiatori e bestie, un'immagine impressa da uno spettacolo sull'arena dell'anfitratro. L'ultima meraviglia di Pompei passa per la testimonianza di piccoli abitanti della città, a poche ore dalla tragedia. Vittime inconsapevoli del vulcano. Sono disegni a carboncino. «Una inaspettata scena di combattimento violento tra gladiatori con sangue e morte - racconta il direttore del parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel - Dobbiamo fare uno sforzo di immaginazione per questi bambini di duemila anni fa che disegnano quello che vedono. All'epoca non c'era altro che la realtà fatta di spettacoli che andavano in scena sull'arena dell'Anfiteatro...».

Una scoperta restituita da un ambiente collegato all'Insula dei Casti Amanti, un cantiere monumentale di restauro che ora apre al pubblico, regalando sorprese continue ai visitatori. «Siamo nel cortile di servizio, nella casa del Cenacolo colonnato su via dell’Abbondanza a Pompei, di fronte a immagini che aiutano a capire meglio l’infanzia ai tempi degli antichi romani», spiegano gli archeologi. Le scoperte erano state anticipate dalla trasmissione di Alberto Angela andata in onda lunedì 27 maggio su Rai 1, in collaborazione con il parco archeologico.

IL DIPARTIMENTO DI NEUROPSICHIATRIA

«L’esposizione a forme estreme di violenza, anche di bambini piccoli (si stima tra 5 e 7 anni), non sembra essere un problema solo dei giorni nostri, tra videogiochi e social media – riflettono gli archeologi - con la differenza che nell’antichità il sangue sparso nell’arena era vero e che pochi ci vedevano un “problema”, con tutte le possibili ricadute sullo sviluppo psico-mentale dei bambini pompeiani». Non a caso, il Parco ha avviato una collaborazione con il dipartimento di neuropsichiatria infantile dell’università Federico II a Napoli per studiare nel dettagli questi disegni. Ma non è stata la sola sorpresa.

LE VITTIME

Sono stati documentati i resti di due vittime, una donna e un uomo, morti nei lapilli del Vesuvio davanti al portone chiuso della casa dei Pittori al lavoro (chiamata così in virtù del fatto che si stava ridipingendo al momento dell’eruzione). «All’interno della casa - racconta il direttore Zuchtriegel - è venuto alla luce un piccolo cubicolo (“camera da letto”), allestito come studiolo in prossimità del tablinum (sala di ricevimento) della casa». A stupire i ricercatori un'immagine unica a Pompei: «Tra le scene mitologiche un quadretto singolare, senza confronti del repertorio vesuviano, con la rappresentazione di un piccolo bambino incappucciato, forse un figlio deceduto dei proprietari». L'Insula dei Casti Amanti, al centro di un progetto di restauro, scavo e accessibilità, è visitabile “dall’alto” grazie a un sistema di passerelle sospese.