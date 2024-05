Firenze, splende la culla del Rinascimento: riapre la Cappella Brancacci di Masaccio

I colori risplendono, le figure recuperano la loro integrità, dettagli perduti e ora ritrovati, una luminosità che fa emozionare. E’ considerata la culla del Rinascimento, uno dei vertici dell'arte italiana del Quattrocento. Il neoclassicista pittore francese Ingres l’aveva definita «la vera culla della pittura». La Cappella Brancacci nella Chiesa del Carmine di Firenze, gioiello d’oltrarno, incastonato in una porzione di tranquillità fiorentina quasi spirituale, svela i suoi capolavori alla conclusione del cantiere di restauro durato per tre anni. Protagonisti gli affreschi realizzati da Masaccio, pittore sommo, maestro di "tutti", una vita brevissima ma rivoluzionaria (1401–1428), punto di riferimento per i grandi, a partire da Michelangelo.

LA STORIA

Estro e talento, per orchestrare sulle pareti le storie di San Pietro e scene tratte dalla Genesi. Al fianco di Masaccio, Masolino da Panicale e Filippino Lippi. Un trio di cavalieri del colore, della forma e del sentimento. Uno spettacolo per gli occhi, dove ogni figura ha ritrovato la propria integrità e lucentezza. Siamo al cospetto del gioiello commissionato da Felice Brancacci, patrono della cappella dal 1422 fino al 1436 circa, forte della sua importanza nella società fiorentina, grazie alla vicinanza con i Palla Strozzi. Nel 2020 si rendevano necessari i primi interventi per verificare la gravità delle condizioni di salute, dopo i distacchi di alcuni frammenti dall’intonaco pittorico e lesioni.

IL CANTIERE

Ora, la Cappella Brancacci, visitabile nella sua interezza, spogliata dei ponteggi, è stata messa al sicuro, con un innovativo intervento di consolidamento.

I RISULTATI

Le indagini diagnostiche sono partite dalla scena della Disputa di Simoin Mago, dipinta da Filippino Lippi, da cui si era staccato un piccolo frammento di pellicola pittorica. È scattata così la necessità di programmare un approfondimento sullo stato di conservazione generale del ciclo pittorico. Alla base del restauro, c’è stata la sperimentazione di tecniche innovative di indagine. L’emozione più grande? «Di fatto, quando l’intervento di restauro si è trasformato in un lavoro approfondito di conoscenza dell'opera - spiegano i tecnici - a partire da un accurato studio delle superfici che ha permesso di entrare nei momenti progettuali e costruttivi del ciclo di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi».