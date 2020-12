Scuola, Azzolina: serve corsia preferenziale per test rapidi e tamponi

A scuola servono test rapidi e tamponi immediati. «Serve una corsia preferenziale per test rapidi e tamponi, se ci fosse il caso di un positivo in classe i dirigenti scolastici devono avere risposte quasi immediate rispetto alla possibilità dei test rapidi in classe. Quando si è fatto, si è scoperto che i protocolli funzionano e la maggior parte studenti in classe non si è contagiata». Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a Sky TG24 Live In Courmayeur, specificando che «adesso è possibile ripartire con il tracciamento» nelle scuole.

