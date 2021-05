Vitalizio a Formigoni, Lucia Azzolina su Facebook: «È come scatarrar sui cittadini onesti»

Non è d'accordo con la restituzione del vitalizio a Roberto Formigoni, Lucia Azzolina e lo fa sapere con un'immagine, un verbo molto più che coloriti, parole di disprezzo che evocano uno sputo limaccioso. Parole che non si addicono a un ex ministro dell'Istruzione, fanno notare nei commenti gli utenti che bacchettano la deputata del M5S.

Facciamo un passo indietro. Ieri sera il Consiglio di Garanzia del Senato ha confermato la restituzione del vitalizio all'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni. I cinquestelle, che sull'abolizione degli assegni a vita, hanno costruito una carriera politica sono corsi a commentare con sdegno la decisione di Palazzo Madama. Cè chi parla di schiaffo, chi di schifo. Poi è arrivata Lucia Azzolina, ex ministro dell'Istruzione, che sulla sua bacheca Facebook descrive la scelta maturata in Senato come una "scatarrata". Restituire il vitalizio a Formigoni, secondo la deputata, è «come scatarrare sui cittadini onesti».

«Scatarrare è un termine orribile. Sicuramente da ex ministro un termine equipollente e meno volgare poteva trovarlo», le risponde un utente.

