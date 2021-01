Lucia Azzolina, hackerata la pagina su Wikipedia con delle scritte offensive

Lucia Azzolina, la pagina Wikipedia visibile sul sito mobile, raggiungibile da smartphone o tablet, è stata poco fa alterata con delle scritte offensive. Sulla pagina dedicata al ministro dell'Istruzione (in carica) del governo Conte, sono state aggiunte sopra la foto dell'insegnate e politica M5S le parole «lurida pu****».

Non si tratta del primo attacco hacker ai social di Lucia Azzolina: «Queste aggressioni non ci spaventano», disse allora (era settembre dello scorso anno) la responsabile dell'Istruzione del governo Conte. Quell'episodio venne denunciato alla polizia postale. In precedenza, a maggio dello scorso anno, era stati presi di mira dagli hacker sia il profilo Facebook di Lucia Azzolina sia il suo conto corrente.

Shoah: Azzolina, « Ancora scritte razziste, non sottovalutare, scuola antidoto »

«Ancora scritte razziste, omofobe e svastiche sui muri di alcune scuole. È successo a Ferrara. Per di più a ridosso della Giornata della Memoria. Un episodio che non va minimizzato né sottovalutato. La scuola è e resta il vero antidoto all'intolleranza», scrive su Twitter la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Ancora scritte razziste, omofobe e svastiche sui muri di alcune scuole. È successo a Ferrara. Per di più a ridosso della Giornata della Memoria. Un episodio che non va minimizzato né sottovalutato. La scuola è e resta il vero antidoto all'intolleranza. — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) January 26, 2021

