Vaccino, Gelmini: «Vertice governo Regioni venerdì, con Curcio e Figliuolo. Sulla scuola bene sforzo Azzolina»

Sul vaccino e l'immunizzazione dal Covid il governo prova ad accelerare. Mariastella Gelmini, ministra degli Affari regionali, anticipa le prossime mosse dell'esecutivo in Commissione parlamentare: «Vertice governo Regioni venerdì, con Curcio e Figliuolo».

«Venerdì è già in programma un incontro tra governo e Regioni sul tema vaccini, al quale prenderanno parte anche il nuovo capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo», ha detto la ministra degli Affari regionali in audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali a Palazzo San Macuto a Roma.

«Abbiamo provato a tenere aperte le scuole ovunque sia possibile, non esiste divisione tra chi le vorrebbe aperte e chi chiuse. Sono un servizio essenziale, se viene tolto è una perdita per ragazzi e per le famiglie. Non ho condiviso molte cose della ministra Azzolina, ma ho apprezzato il suo sforzo per tenerle aperte più possibile», ha detto Mariastella Gelmini in Commissione parlamentare.

«Le varianti colpiscono in maniera molto più pesante - ha detto ancora Gelmini -, è una situazione nuova, quindi in alcune situazioni serve la sospensione delle lezioni in presenza. Il criterio, chiesto dalle Regioni e indicato dal Comitato tecnico scientifico (Cts) è di 250 contagi ogni 100 mila abitanti per 7 giorni».

«Il governo ha impugnato troppe ordinanze delle Regioni»

«C'è una propensione alle impugnative (delle ordinanze delle Regioni, ndr) troppo estesa - ha concluso Gelmini -. Laddove c'è davvero una violazione del principio costituzionale è giusto impugnare, ma si può usare di più un sistema di risoluzione del conflitto prima dell'impugnativa. Bisogna trovare soluzioni ai conflitti senza aumentare il conflitto con le Regioni».

