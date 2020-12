Conte “dimentica” i mille morti, ira sui social. Veltroni: «Mi auguravo ne parlasse, la situazione è drammatica»

«Il dato di ieri, i mille morti, mi auguravo che il premier ne parlasse ieri sera, è una situazione molto drammatica». Lo dice Walter Veltroni, ospite di Omnibus, su La7. Il riferimento è alla conferenza di ieri sera, quando Giuseppe Conte ha illustrato le misure del nuovo Dpcm, senza fare riferimento al dato delle vittime di ieri per Covid in Italia. Un (triste) record. «La classe politica - chiede Veltroni - deve immaginare il futuro, come avvenne nel secondo dopoguerra, dopo la sconfitta del fascismo, ma mi pare che questa visione del futuro manchi». «Non mi pare ci sia stato un dibattito pubblico, non sono state enunciate le idee su cui il paese si ricostruirà», conclude l'ex leader del Pd.

APPROFONDIMENTI POLITICA Covid, Conte: «Da subito Italia cashless per gli acquisti con... POLITICA Conte: «La mia compagna non ha preso l'auto della scorta,... POLITICA Dpcm Natale, l’autocertificazione per visitare gli anziani.... ECONOMIA Decreto Covid, stop a spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6... LA RIAPERTURA Scuola in presenza, ipotesi rientro il 7 gennaio. Superiori al 50% ROMA Nuovo Dpcm Natale, Speranza: «Spostamenti vietati 25-26... ITALIA Dpcm Natale, cosa si potrà fare e cosa è vietato

Dpcm Natale, Conte: «Ecco tutte le nuove misure»

Nn una parola di autocritica

Sul fatto che i quasi 1000 morti #COVID19 di oggi, le migliaia dell’ultimo mese, forse si potevano evitare almeno in parte, con un #lockdown fatto quando tanti esperti lo chiedevano, da settembre

Ma potremo fare shopping x i regali col cashback#Conte — grey goose (@greygooseonice) December 3, 2020

Sui social il dibattito è acceso da ieri sera. Molti sono furiosi per il fatto che il premier abbia parlato della scorta alla compagna, del cashback, shopping, viaggi e ristoranti. «Ovviamente Conte nel dire che va tutto molto meglio ed è stato bravissimo a ridurre i contagi ha oculatamente evitato di dire che ormai ci sono 1000 morti al giorno. A quanto pare è un dato irrilevante per lui. Alla terza, certa, ondata li lasceremo ancora a piede libero?», scrive su Twitter Stefano.

993 morti...un triste record che nemmeno nella prima ondata avevamo mai toccato. #COVID19 — Myrta Merlino (@myrtamerlino) December 3, 2020

« Beh ieri con 1000 morti il tuo ( mi dissocio ) presidente del consiglio ha passato 3 minuti a levare diritti costituzionali e il resto a parlare di bonus scontrini e della fidanzata », il tweet polemico di Riccardo.

Ultimo aggiornamento: 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA