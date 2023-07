Solare fotovoltaico in crescita in Italia (quarto Paese europeo). Cosa è, a cosa serve (non fa solo acqua calda) e quali agevolazioni ci sono

La penisola italiana e il solare fotovoltaico, una binomio in ottica green che conquista tutti: aziende, privati e soprattutto la Natura. A conferma di ciò, l'Italia sta registrando numeri positivi ed è il quarto Paese europeo. La Commisione europea sottolinea che «l'energia solare è economica, pulita, modulare e flessibile. Il costo dell'energia solare è diminuito dell'82% nell'ultimo decennio, rendendola la fonte di elettricità più competitiva in molte parti dell'Unione europea».

Secondo l’agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), il solare fotovoltaico è una delle tecnologie più in crescita e pertanto gioca un ruolo fondamentale all’interno della transizione energetica globale. Mediamente nel 2021 copriva il 5,5% di tutta la produzione energetica lorda dell’Ue.