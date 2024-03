Bonus mamme lavoratrici in ritardo, cosa succede? Ecco a chi non è arrivato, perché e quando sarà erogato

Bonus mamme lavoratrici in ritado, cosa succede? Il contributo non sarebbe stato ancora riconosciuto alla maggior parte delle dipendenti pubbliche. Le segnalazioni maggiori dalle docenti e personale Ata con contratti a tempo indeterminato che lamentano il mancato esonero contributivo. A spiegare i motivi è NoiPA, i cui lavori per il ripristino del sistema sono ancora in corso. L'biettivo è risolvere la la situazione entro il 23 marzo, data in cui sarà visibile il cedolino di marzo. Ma cosa è il bonus mamme? Come funziona? A chi spetta?