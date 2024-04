È il segno di un'escalation. La Polonia sospende il Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (FACE). Il Parlamento polacco ha votato a stragrande maggioranza. Così Varsavia esce dall'accordo (in vigore dal 1990) che limita la dimensione delle forze militari nel Vecchio Continente. Ma non è stato il primo Paese. Ad aprire le danze la Russia lo scorso anno. Scelta che ha scetenato un effetto domino nei membri della Nato.