La portaerei Eisenhower è nel Mediterraneo (verso il Golfo Persico). E la Francia invia la Tonnerre in supporto alla Fremme e alla Surcouf

Traffico intenso di navi da guerra nel Mediterraneo. La tensione in Medio Oriente ha spinto le flotte navali occidentali a mettersi in posizione di controllo delle acque di fronte ad Israele, e non solo. Con la USS Gerald R. Ford che staziona ormai da giorni nell'area, ora la portaerei USS Dwight D. Eisenhower ha oltrepassato lo stretto di Gibilterra e prosegue la sua rotta che la porterà nel Golfo Persico. Proprio in questi giorni inoltre sempre nel Mediterraneo è in corso l'esercitazione Nato a guida italiana (che ha schierato l'ammiraglia Cavour) denominata Dynamic Mariner 23. Il Regno Unito ha schierato un gruppo composto da due navi: la ausiliaria di classe Bay Landing Ship Dock (LSD) RFA Lyme Bay e la RFA Argus. Infine, è di queste ore la notizia dell'invio dalla Francia della porta elicotteri Tonnerre in supporto all'Alsazia e alla Surcouf.