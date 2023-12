Perturbazione atlantica in arrivo per l'Immacolata, forti temporali e neve (anche in pianura): dove e quando

Una perturbazione atlantica è in arrivo per l'Immacolata. Un fenomeno atmosferico che viene dall'oceano, come si può vedere dalla mappa del sito dell'ecmwf, il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. Dove è diretto? Dalla Corsica e Sardegna verso la Tunisia, seguendo quindi una traiettoria traslata più ad ovest rispetto alle precedenti emissioni modellistiche. Questo comporterà un peggioramento più attenuato sui nostri settori coinvolti, primi fra tutti il Nordovest. Le previsioni dei prossimi giorni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

Ciclone dell'Immacolata, pioggia e vento forte al Centro-Sud (ma farà meno freddo) dall'8 dicembre: le previsioni