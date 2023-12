Ciclone dell'Immacolata, pioggia e vento forte al Centro-Sud (ma farà meno freddo) dall'8 dicembre: le previsioni

Arriva il ciclone dell'Immacolata. La perturbazione che ieri ha interessato parte delle regioni settentrionali e dell'alto versante tirrenico si sta concentrando ora al Centro-Sud. Vanno invece attenuandosi i fenomeni sul Nord Italia, dopo le nevicate che nella notte sono state protagoniste soprattutto in Emilia, fino a quote di pianura. Particolarmente colpita è stata la zona tra Modenese, Bolognese e Ferrarese meridionale, dove lo strato bianco ha raggiunto qualche centimetro di spessore. Fiocchi si sono spinti fino alle porte di Imola, mentre tra Lombardia e Veneto neve coreografica a Brescia e Vicenza, accumuli dai 100/150 metri su colli euganei, neve mista a pioggia tra Padovano, Veneziano e Trevigiano. Nella serata di ieri la neve è caduta in Piemonte fin sul Cuneese, lasciando al suolo qualche centimetro, oltre che sull'entroterra ligure.