Paolo Bonolis e Silvia Toffanin, la domanda (imbarazzante) a Verissimo: «Tu fai ancora l'amore con tuo marito?»

Paolo Bonolis, è entrato nello sudio di Silvia Toffanin a Verissimo accolto dagli applausi. Il conduttore tornerà a presentare a breve 'Ciao Darwin', dopo quattro anni di assenza. In merito ha detto: «Ero preoccupato all'inzio e ancora di più alla fine, perchè viviamo in un'epoca in cui si cammina sulla uova, questo non si può dire, questo non si può fare».