Paolo Bonolis: «Dovevo sposarmi con Laura Freddi ma non se ne fece niente. Freddy Mercury? Ci provò con me»

Da bambino, anche oggi a dire il vero, sua madre lo prendeva in giro per il nasone. Da piccolo balbettava ricorda Paolo Bonolis. Poi è passata ma «a casa - racconta al Corriere della Sera - era motivo di sufficiente derisione». Poi il rapporto con le donne. Christine, 26 anni, francese fu «la mia prima relazione fisica. Un record, credo».

Il primo matrimonio

Al Corsera Paolo ricorda anche il primo matrimonio con Diane finito per un suo tradimento che le confessò: «Ho capito di avere fatto una stupidaggine e l’ho detto, non è stato digerito, capisco l’intemperanza di lei».

Ma Bonolis non è uno che tradisce tanto perché «trovo che la bellezza di un rapporto sia nella perseveranza della rinuncia». Poi annunciò di sposare Laura Freddi ma alla fine non se ne fece niente. «Sono sempre felice, prima, durante e dopo. Basta che non ce pensi».

La separazione da Sonia

Ma si sposò con Sonia Bruganelli. Per conquistarle le raccontò di tutto, pure di avere una barca. «Era di amici. Ma se la disturbava tanto, perché ci è venuta? La vita è questione di esche. Il pesce non lo prendi soltanto con l’amo». A giugno 2023 l'annuncio della loro separazione dichiarando di essere separati ma più uniti che mai. Niente è cambiato. «Certo. Abbiamo tre figli, ci vuole armonia... come si dice? Genitoriale, ecco». Al Corriere della Sera Paolo Bonolis ammette di aver subito la decisione della separazione: «L’ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più?». Ovviamente «accettarlo per me non è stato facile, ma giusto».

Tempo fa Paolo disse: "l’amore si trasforma, spero di ritrovarlo prima possibile". Ora però «sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia».

L'incontro con Freddy Mercury

Bonolis racconta anche un episodio particolare. Aveva 25 anni e si trovava a Londra. Incontrò Freddie Mercury e il cantante cominciò a provarci con lui. Che gli rispose: «Adoro la tua musica, la trovo fantastica, ma abbiamo orizzonti ormonali diversi». Oggi ricorda: «Chiacchierammo. E poi ciascuno ha preso la sua strada. Ma ero caruccio, sa?».