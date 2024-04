Claudia Ruggeri di Avanti un altro è incinta, chi è il marito Marco (fratello di Sonia Bruganelli). Ma lei: «Non sono una raccomandata»

Miss Claudia (Ruggeri), la sensuale modella di Avanti un altro, aspetta un bambino. Una notizia annunciata sui social e che ha reso felice non solo il futuro papà, Marco Bruganelli, ma anche la sorella Sonia Bruganelli, oggi opinionista a L’Isola dei Famosi e naturalmente Paolo Bonolis.

Una felicità condivisa anche mostrando l’ecografia del bambino che ha in grembo ormai da quattro mesi. La nascita del piccolo Bruganelli è prevista per dopo l'estate, a settembre. Non si è fatto attendere il messaggio, ovviamente social, di Sonia Bruganelli: «Amore, anche io ti aspetto, sono pronta a fare la zia», Un messaggio sul quale è arrivato anche il cuore di Paolo Bonolis.

Il marito

Claudia e Marco si sono sposati nel 2016 sul Lago di Bracciano. Qualche tempo fa al settimanale Di Più, la Ruggeri aveva raccontanto il loro incontro: «Ci siamo conosciuti nel 2004 mentre facevo la valletta in una vecchia edizione di Domenica In condotta proprio da Paolo Bonolis. Ricordo che ero triste, avevo gli occhi rossi e vedendomi probabilmente così giù di morale, si avvicinò questo ragazzo che con un tono preoccupato mi chiese: “Chi è che fa piangere una ragazza così bella?”. Era Marco, il mio attuale marito, e da allora non ci siamo più lasciati».

Sempre al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini, Claudia ha raccontato il suo rapporto con la cognata: «Sonia per me è come una sorella. Ho visto crescere i figli di Sonia e Paolo, sono la loro zia e insieme abbiamo organizzato feste, compleanni, vacanze, perfino i pigiama party, lei e Paolo sono stati per me un punto di riferimento importante in tutti questi anni».

Le parentele in tv

Amore, parentele e un lavoro in televisione.

Ma non ditele che è raccomandata. Perché, ancora a Di Più, spiega di non sentirsi spinta da nessuno: «È vero, sono parte della famiglia Bonolis-Bruganelli, e per Avanti un altro! è stata proprio Sonia a scegliermi nel 2011 dopo un provino, ma loro sono sempre stati chiari con me: “Lavori se funzioni” e infatti in passato, in un altro tipo di programma, quando ho chiesto se ci fosse un ruolo adatto alla mia fisicità, mi è stato subito spiegato: “Questa trasmissione non è adatta a te”. Insomma, non mi sento una raccomandata, lavoro in TV da quando ho sedici anni, ho iniziato prima di conoscere mio marito e mi sono sudata ogni cosa».